Четыре прогноза на будущее от Центробанка: от хорошего к самому худшему

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Центробанк РФ показал проект с четырьмя возможными направлениями кредитно-денежной политики на 2027 год, который включает базовый и три дополнительных сценария по развитию экономики России в этот период. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.
Согласно основному прогнозируемому сценарию, в 2025 году инфляция снизится до 4-4,5 процентов, а после закрепится на уровне четырех процентов. Для достижения этой цели ЦБ будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе за счет высокой ключевой ставки.
Три других сценариях, который рассматривает регулятор, делятся на дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.
При первом варианте, рост ВВП будет более высоким за счет большого привлечения инвестиций, ощутимых темпах прироста совокупной факторной производительности и роста конечного потребления и валового накопления.
Второй альтернативный сценарий подразумевает жесткий рынок труда, на котором увеличение предложения повлечет за собой повышенный инвестиционный спрос и давление на инфляцию, что в конечном итоге приведет к еще более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ.
Третье дополнительное направление учитывает серьезное ухудшение внешних условий из-за рецессии в крупнейших экономиках и мирового финансового кризиса в 2025 году, что вызовет падение мирового спроса и снижению ВВП в России. При таком раскладе инфляция подскочит до 13-15 процентов, а ключевая ставка составит 20-22% годовых.
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Три других сценариях, который рассматривает регулятор, делятся на дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.
При первом варианте, рост ВВП будет более высоким за счет большого привлечения инвестиций, ощутимых темпах прироста совокупной факторной производительности и роста конечного потребления и валового накопления.
Второй альтернативный сценарий подразумевает жесткий рынок труда, на котором увеличение предложения повлечет за собой повышенный инвестиционный спрос и давление на инфляцию, что в конечном итоге приведет к еще более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ.
Третье дополнительное направление учитывает серьезное ухудшение внешних условий из-за рецессии в крупнейших экономиках и мирового финансового кризиса в 2025 году, что вызовет падение мирового спроса и снижению ВВП в России. При таком раскладе инфляция подскочит до 13-15 процентов, а ключевая ставка составит 20-22% годовых.
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Данил Пономарев