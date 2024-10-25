Банк России снова повысил ключевую ставку

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Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что 25 октября совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.
Напомним, что с конца 2023 года ЦБ удерживал ключевую ставку на уровне 16% годовых. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, стремительных темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле было принято решение повысить её до 18%. Затем в сентябре ставку увеличили ещё на один процентный пункт – до 19%. Тогда регулятор заявил, что не исключает и дальнейшего повышения ключевой ставки.
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Анастасия Чинкова