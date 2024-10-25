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Банк России снова повысил ключевую ставку

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%
25 октября 2024, 13:33
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Об этом говорится в сообщении регулятора.


Отмечается, что 25 октября совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.

Напомним, что с конца 2023 года ЦБ удерживал ключевую ставку на уровне 16% годовых. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, стремительных темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле было принято решение повысить её до 18%. Затем в сентябре ставку увеличили ещё на один процентный пункт – до 19%. Тогда регулятор заявил, что не исключает и дальнейшего повышения ключевой ставки.

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#ключевая ставка
#экономика
#россия
Минприроды ввело ограничения на ввоз в Россию кондиционеров и холодильников
25 октября 2024, 09:00

Фото: istockphoto/vchal

Продавцов электроники и бытовой техники в России предупредили о росте стоимости и увеличении сроков поставок кондиционеров и холодильников. Причина заключается в новых требованиях министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ.
Изменения могут коснуться 90% всех поставляемых в страну кондиционеров и 50% холодильников, сообщает РБК. Новые требования касаются продукции с хладагентами (холодильными агентами), которые представляют собой фреон или смесь других газов с определёнными характеристиками.

Теперь разрешительный порядок импорта продукции касается не только моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали лицензирования. Таким образом, Минприроды неожиданно для участников рынка изменило порядок ввоза кондиционеров и холодильного оборудования. Теперь разрешительный порядок импорта распространился на большое количество продукции, ввоз которой ранее не ограничивался.

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#кондиционеры
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Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам
Вице-президент НАС Шарапин раскрыл, что мешает россиянам покупать автомобили
25 октября 2024, 06:06

Фото: istock/Greentellect_Studio

С ростом цен на автомобили и увеличением ставок по автокредитам продажа новых машин в России сталкивается с трудностями.
Потенциальные покупатели все чаще выбирают каршеринг и автомобильные подписки вместо покупки личного транспорта. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Меняется сама модель поведения покупателей: все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки. Этому способствуют и планы властей по сокращению количества парковок возле домов, из-за чего многие не покупают автомобиль, зная, что его негде будет припарковать», — пояснил Шапарин в интервью «Известиям».
Хотя рынок автомобилей в России еще не достиг предела возможностей, рост в 2025 году ожидается, но уже менее интенсивный.

Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить плату за капитальный ремонт для определённых домов, в зависимости от наличия удобств, таких как лифты.
Минстрой РФ разрабатывает проект, который предполагает дифференцированный подход к расчету стоимости капремонта.

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В России готовятся поднять плату за капремонт для части домов
25 октября 2024, 05:57

Фото: istock/udra

В России планируют увеличить плату за капитальный ремонт для определённых домов, в зависимости от наличия удобств, таких как лифты.
Минстрой РФ разрабатывает проект, который предполагает дифференцированный подход к расчету стоимости капремонта, сообщают «Известия».

«Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированной оплаты капитального ремонта, которая будет зависеть от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие изменения в Жилищный кодекс», — пишет издание.
Эксперты считают, что в случае принятия поправок плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может вырасти. Это изменение направлено на более справедливое распределение затрат на обслуживание зданий.

Ранее главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал» экономист Евгений Надоршин заявил, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения. Он подчеркнул, что текущая пенсионная система в России со временем может потребовать изменений, что может снова оказаться невыгодным для пенсионеров.

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#рф
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Россиянам рассказали, как заработать на безбедную старость
Экономист Надоршин рассказал, что сбережения лучшее дополнение к пенсии
25 октября 2024, 05:14

Фото: istock/Prostock-Studio

Экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», считает, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.
Он подчеркнул, что текущая пенсионная система в России со временем может потребовать изменений, что может снова оказаться невыгодным для пенсионеров.

«Нынешняя политика государства предполагает, что через какое-то время может потребоваться корректировка пенсионной реформы. Поэтому важно заранее позаботиться о создании дополнительных источников дохода», — рассказал Надоршин в интервью «Царьграду».
Экономист отметил, что депозиты являются одним из рабочих инструментов для накопления средств, которые помогут гражданам не испытывать финансовых затруднений в старости. Также он добавил, что воспитание детей, их образование и уровень жизни могут стать важным фактором, который позволит родителям рассчитывать на поддержку в будущем.

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#образование
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#интервью
#накопления
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«Коммерсант» назвал претендентов на покупку российских филиалов «Ашан»
«Коммерсант»: Auchan хотели бы продать филиалы в РФ «Ленте» или «Магниту»
25 октября 2024, 04:52

Фото: istock/Minerva Studio

Французский ритейлер Auchan рассматривает возможность продажи своих российских филиалов компаниям «Лента» или «Магнит».
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По информации издания, Auchan изучает два варианта выхода с российского рынка: передача бизнеса местному менеджменту или продажа крупным ритейлерам.

Среди основных претендентов на покупку российского бизнеса Auchan называются именно «Лента» и «Магнит». Однако представители «Ленты» и X5 отказались от комментариев, а в «Магните» сообщили, что на данный момент переговоров о сделке не ведется.

Первоначальные слухи о продаже российского подразделения Auchan появились в французских СМИ, включая Le Figaro. Несмотря на сообщения, представители Auchan в России воздерживаются от комментариев по поводу возможного ухода с рынка, как и в предыдущие годы.

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#сми
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Во Фрязине на земле за 1 рубль построили импортозамещающее производство лекарств
24 октября 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Фрязино построили новый цех по производству лекарств. Компании ООО «Фирма «ВИПС МЕД» разместила этот объект на участке, переданном ей по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания завершила строительство производственно-складского здания, в котором будет выпускаться средство для проведения исследований ЖКТ. Инвестиции в проект составили порядка 80 млн рублей. Старт выпуска продукции запланирован до конца года – сразу после получения от Минпромторга лицензии на производство лекарственных средств. На производстве создадут 20 рабочих мест», – отметила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, на новой площадке станут выпускать рентгеноконтрастное средство для исследования желудочно-кишечного тракта на основе бария сульфата – Бар-ВИПС. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. На данный момент аналогов Бар-ВИПС на российском рынке нет.

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» – единственный в стране производитель этого р средства. Ежегодный выпуск Бар-ВИПСа планируется увеличить до 200 тонн. Также компания выпускает хирургические столы, медицинскую технику и медизделия.

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Экономист Разуваев раскрыл преимущество банка БРИКС
24 октября 2024, 21:30

Фото: iStock/Yau Ming Low

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что основное преимущество банка БРИКС состоит именно в независимых от доллара расчётах.
«Главное преимущество – расчёты независимые от доллара. Теоретически, банк может попасть под санкции, но вряд ли это принципиально что-то меняет», – пояснил в беседе с NEWS.ru Разуваев.

Ранее на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил в подарок символическую купюру, однако она не понравилась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банкноту подготовил один из российских участников встречи, вероятно, из Торгово-промышленной палаты. Эта «квазиденьга» должна была символизировать совместную работу, которая ведется в рамках саммита.

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#банк
#валюта
#брикс
#экономика
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Экономист Колташов предрёк рост ключевой ставки до 20% в пятницу
24 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов спрогнозировал поднятие ключевой ставки Центробанка до 20% в пятницу, 25 октября.
«Этот инструмент не работает так, что подняли ставку, и инфляция замедлилась. Экономика штука сложная. И, как мы видим, высокая ставка, которая уже должна была бы инфляцию остановить до нуля, едва её притормаживает», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

При этом специалист считает, что предельным возможным уровнем поднятия ключевой ставки ЦБ может стать 22%.

Ранее заместитель председателя банка Алексей Заботкин заявлял, что в Центробанке не исключают нового повышения ключевой ставки.

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#экономика
#инфляция
#ставка
#цб
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На Западе оценили инициативу по созданию платёжной системы БРИКС
FT: на Западе серьёзно отнеслись к перспективе создания платёжной системы БРИКС
24 октября 2024, 18:28

Фото: сайт Кремля

Создание платёжной системы БРИКС несёт за собой риски фрагментации глобальной платёжной системы. Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечается, что самым главным пунктом повестки дня саммита БРИКС стало предложение, прозвучавшее от российской стороны. Согласно ему, предлагается создать новую систему платежей BRICS Bridge, которая позволит обойти доллар. Она станет альтернативой SWIFT, при этом будет ориентирована на технологии блокчейн, токены и цифровые валюты.

Развивающиеся страны, находящиеся не на Западе, в числе которых Россия, Китай, Индия, опасаются, что США могут в любой момент отключить их от SWIFT. В связи с этим, данные государства однозначно поддерживают инициативу по созданию альтернативной платёжной системы, заявил профессор и эксперт по глобальному управлению в Институте международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Чэнь Ци.

При этом научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко отметила, что прибывшие на саммит в Казань делегации по большей мере были нацелены на ведение двустороннего бизнеса, а не на общей повестке дня БРИКС. В связи с этим, пока нет никаких конкретных признаков того, что инициатива действительно будет реализована.

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#россия
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#будущее
#платёж
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