ЦБ РФ раскрыл, что нужно для возвращения инфляции к цели в 4%

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Необходима значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.
Отмечается, что вернуть инфляцию к цели и стабилизировать её около 4% удастся только при куда более высокой среднесрочной траектории ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.
Также в Центробанке подчеркнули, что принимают решения с опорой на объявленные параметры бюджетной политики. Их изменение может потребовать введения последующих изменений в проводимую денежно-кредитную политику.
Ранее в этот день Банк России объявил о повышении ключевой ставки.
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Также в Центробанке подчеркнули, что принимают решения с опорой на объявленные параметры бюджетной политики. Их изменение может потребовать введения последующих изменений в проводимую денежно-кредитную политику.
Ранее в этот день Банк России объявил о повышении ключевой ставки.
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Анастасия Чинкова