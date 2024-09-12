Банк России предложил ввести широкое обращение цифрового рубля с 1 июля 2025

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Банк России предложил Минфину ввести широкое обращение цифрового рубля в РФ с 1 июля 2025. Соответствующее предложение ЦБ опубликовал на своем официальном сайте. К указанной дате основные российские банки должны будут дать своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем — открывать и пополнять счет, переводить средства и принимать этот вид валюты.
Отмечается, что другим банкам дадут время на модернизацию системы до 1 июля 2026 года, остальным кредитным фирмам — до 1 июля 2027 года.
Ранее Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.
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«Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП», — поясняется в документе.
Ранее Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.
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Данил Пономарев