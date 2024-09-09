Глава ВТБ Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 18%

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На грядущем заседании Совета директоров Центрального банка 13 сентября ключевая ставка останется без изменений на уровне 18%. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в программе «Москва.Кремль.Путин».
Банкир подчеркнул, что высокая инфляция – «это путь в никуда, поэтому надо с ней бороться».
В ходе ВЭФ президент Путин объяснил, что Центральный банк повысил ключевую процентную ставку в декабре прошлого года, потому что ему необходимо охладить перегретую экономику. Высказывания президента Путина прозвучали за неделю до очередного заседания совета директоров Банка России, который принимает решение о ключевой процентной ставке.
Ранее респонденты макроэкономического обзора ЦБ РФ пришли к выводу, что средняя ключевая ставка Банка России составит 17,1% в 2024 году и 19% в сентябре-декабре; в июле ожидания по ставке на 2024 год составлял 16,8%.
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В ходе ВЭФ президент Путин объяснил, что Центральный банк повысил ключевую процентную ставку в декабре прошлого года, потому что ему необходимо охладить перегретую экономику. Высказывания президента Путина прозвучали за неделю до очередного заседания совета директоров Банка России, который принимает решение о ключевой процентной ставке.
Ранее респонденты макроэкономического обзора ЦБ РФ пришли к выводу, что средняя ключевая ставка Банка России составит 17,1% в 2024 году и 19% в сентябре-декабре; в июле ожидания по ставке на 2024 год составлял 16,8%.
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Александр Климов