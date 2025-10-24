Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

24 октября 2025, 13:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России в пятницу, 24 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.





В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ключевую ставку с рекордного уровня 21% до 20%. В последующие месяцы регулятор продолжил снижение: в июле — на 2 процентных пункта, в сентябре — еще на 1 процентный пункт. На историческом максимуме ставка находилась более семи месяцев, начиная с конца октября прошлого года.





«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых», — отмечается в официальном заявлении регулятора.