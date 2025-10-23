Эксперт раскритиковал идею уголовной ответственности за валюту и крипту

23 октября 2025, 17:11

Фото: istockphoto / bizoo_n

Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров предложил вернуть уголовную ответственность за незаконные валютные операции, включая операции с криптовалютой.





В беседе с Общественной Службой Новостей управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша отметил, что такая мера может ограничивать права граждан и тормозить развитие экономики.

«Понятно, что государство хочет целиком все контролировать, но мы хотим жить в цивилизованном обществе и развивать экономику. Мы живем в глобальной экономике и доллары нам нужны. Наказывать граждан, которые собираются диверсифицировать свои риски и покупать валюту, неадекватно», — пояснил эксперт.