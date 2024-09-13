Россиянам раскрыли, когда ключевая ставка может быть снижена

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что возможность снизить ключевую ставку для Центробанка может появиться в 2025 году.
Он также назвал вероятным сценарий, при котором ключевая ставка к концу следующего года может снизиться до 14%, но риски могут сместиться в сторону более высоких значений.
Ранее эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.
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«В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают», — добавил в беседе с Газета.ру Васильев.
Ранее эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.
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Мелисса Тимофеева