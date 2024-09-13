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Россиянам раскрыли, когда ключевая ставка может быть снижена

Аналитик Васильев допустил снижение ключевой ставки в 2025 году
13 сентября 2024, 20:03
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что возможность снизить ключевую ставку для Центробанка может появиться в 2025 году.
Он также назвал вероятным сценарий, при котором ключевая ставка к концу следующего года может снизиться до 14%, но риски могут сместиться в сторону более высоких значений.

«В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают», — добавил в беседе с Газета.ру Васильев.



Ранее эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.

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Финэксперт Шепелев заявил об укреплении рубля на фоне увеличения ключевой ставки
13 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/spaxiax

Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.
«Сценарий ужесточения денежно-кредитной политики априори положителен для рубля, так как рублевые сбережения становятся привлекательнее, а спрос на кредитование, в том числе под импорт охлаждается. Высокие ставки помогут сдерживать ослабление рубля, наметившееся после спада нефтяных цен конца лета-начала сентября, но базово курс продолжит определяться экспортно-импортными потоками», — объяснил в беседе с Газета.ру Шепелев.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы.

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Набиуллина раскрыла главную угрозу для экономики России
Набиуллина: главным риском для РФ является истощение мощностей и рабочей силы
13 сентября 2024, 18:44

Фото: сайт Центробанка РФ

Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее данным, в таком случае любая попытка стимулировать спрос будет неизбежно вести за собой рост цен без роста производства.
«Главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — пояснила она.
По словам Набиуллиной, также есть риски в сфере инфляционных ожиданий, которые могут надолго задержаться на высоком уровне. Основные показатели, которые на них влияют — вероятное усиление «геополитического давления», а также «более сильное замедление крупнейших экономик мира», которое повлияет на российский экспорт, и, соответственно, на рубль.

Напомним, Банк России сегодня, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых, что является максимальным с апреля 2022 года размером ставки, когда она достигала 20%.

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Четыре подмосковные фермы завоевали гранты «Агротуризм»
13 сентября 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Конкурсный отбор на грант Минсельхоза России «Агртуризм» прошли четыре фермерских хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В число победителей вошло фермерское хозяйство «Былинкино», где производят молочную продукцию и сыры. Там собираются устраивать экскурсии и мастер-классы. Грант выиграл также эко-проект «Хутор Спасский», где производят премиальную ягнятину и развивают сельский туризм, проект фермерского хозяйства Шаньшиной Т.И. по разведению крупного рогатого скота и проект фермерского хозяйства Юрко О.В. по развитию декоративного садоводства», — говорится в сообщении.
Полученный грант фермеры смогут использовать на благоустройство, приобретение и монтаж туристского оборудования и объектов развлекательной инфраструктуры и пр.

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Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых
ЦБ повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 размера в 19% годовых
13 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России сегодня, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых, что является максимальным с апреля 2022 года размером ставки, когда она достигала 20%.
«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых», — говорится в сообщении регулятора.
Ранее Центробанк РФ показал проект с четырьмя возможными направлениями кредитно-денежной политики на 2027 год, который включает базовый и три дополнительных сценария по развитию экономики России в этот период. Согласно основному прогнозируемому сценарию, в 2025 году инфляция снизится до 4-4,5 процентов, а после закрепится на уровне четырех процентов. Для достижения этой цели ЦБ будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе за счет высокой ключевой ставки.

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«Немыслимые нарушения»: Молдавия затеяла масштабную аферу против России
Аналитик Гривач: цены на газ в Молдавии сильно выросли из-за действий Кишинёва
13 сентября 2024, 12:00

Фото: iStock/NiseriN

Власти Молдавии продолжают отрицать долг перед «Газпромом», несмотря на продление контракта с Россией и продолжение поставок российского газа. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что власти страны потребовали провести аудит и проверить сумму платежей за всё время для подтверждение наличия долга. В результате компании-эксперты из Норвегии и Британии пришли к выводу, что большая часть суммы не может быть взыскана в связи с истечением срока давности. Молдавия, в свою очередь, заявила о готовности выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с агентством заявил, что Молдавия в данном вопросе повела себя «нечистоплотно», поэтому проведение конструктивных переговоров под большим вопросом.

По его словам, аудит долга был проведён с многочисленными нарушениями, а «Газпром» его не акцептовал, поскольку по-прежнему ждёт погашения долга.

Согласно заключённому ранее контракту, «Газпром» должен был прекратить поставку газа. Однако экспорт в размере 5,7 миллионов кубометров в день продолжается, прежде всего в Приднестровье.

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#газпром
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#долги
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Производство сливочного масла в Подмосковье за год нарастили на 16%
12 сентября 2024, 21:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производители Московской области за семь месяцев 2024 года выпустили 6,9 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Среди ведущих предприятий по производству сливочного масла в Подмосковье там назвали АО «Озерецкий молочный комбинат» из Дмитровского городского округа, выпускающий продукцию под брендами «Экомилк», «Экомилк Соло», «Сливочное масло Ромб», «Альпийская коровка» и «Деревенское подворье»; «Завод стерилизованного молока «Можайский» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» в Дмитровском округе.

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Доцент Щербаченко спрогнозировал подорожание бензина в октябре
12 сентября 2024, 19:32

Фото: iStock/kckate16

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в октябре стоит ожидать подорожание бензина на 1 рубль в России.
«Тёплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен. Сетевые заправки могут немного «придерживать» повышение цен, чтобы сохранить клиентскую базу», — добавил в беседе с Газета.ру Щербаченко.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков говорил о том, как именно автозаправки могут обманывать владельцев машин с бензином. По его словам, возможна подмена одного вида топлива другим.

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В Павловском Посаде запустили новое производство фасадной плитки
12 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock / ronstik

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов посетил ООО «Один» в Павловском Посаде. Вместе с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Московской области Маргаритой Смирновой он познакомился с процессом производства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Компания специализируется на производстве фасадной клинкерной плитки. Она является микробизнесом и только набирает обороты на рынке. Использование искусственного камня различных расцветок и фактур позволяет заменить пластиковые панели в обшивке зданий. Технология производства делает продукцию не только красивой, но и практичной. Термопанели сохраняют тепло, в том числе и при минусовых температурах.
«В планах руководства – выйти на существенно больший объём производства и продажи своей продукции уже в следующем году. Ознакомил директора предприятия с существующими мерами поддержки для бизнеса и пожелал успехов в достижении поставленных целей», – сказал Ефанов.
Как отметили в администрации, компания только запустила производство, однако уже успела выпустить пять коллекций клинкерной плитки.

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В России утвердили список продукции с обязательным использованием вторсырья
12 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/Nordroden

Перечень продукции, в производстве которой обаятельно должно использоваться вторичное сырьё, утвердило правительство России, определена также минимальная доля вторсырья, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В частности, вторсырьё обязательно должно использоваться при производстве цемента, при этом его минимальная доля составляет 6% от общего объёма сырья. При производстве ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрокартона доля вторсырья должна составлять не менее 30%, в топливных древесных гранулах — не менее 98%, а в древесной муке — не менее 98%.

Всего в перечень вошло 12 видов продукции.

Кроме того, обязательное использование вторсырья прописано для четырёх видов работ и услуг, в том числе — в дорожном строительстве, рекультивации земель и консервации горных выработок.

Распоряжение об обязательном использовании вторсырья вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ размещён на портале правительства РФ.

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#производители
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