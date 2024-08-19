Центробанк предложил поменять структуру рынка микрофинансирования

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Реформу рынка микрофинансирования на ближайшие три года предложил Центробанк России. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
«…В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше ста процентов годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы», — сказано в сообщении.
В ЦБ отметили, что компании, осуществляющие целевое и предпринимательское финансирование, предложено выделить отдельно.
В Банке России считают, что в сфере микрофинансирования остается ключевая проблема, а именно, низкий уровень доверия организациям, выдающим микрозаймы. Это в свою очередь мешает честным игрокам рынка вести свою деятельность.
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Никита Кротов