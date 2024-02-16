Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что это решение стало первой с июня прошлого года паузой.
Напомним, что главной целью Банка России является борьба с ускоряющейся инфляцией. В настоящее время ситуация начала стабилизироваться, поэтому было принято решение сохранить нынешний показатель. Вместе с тем, Центробанк планирует оценить эффект от уже ранее принятых решений.
Центробанк приступил к повышению значения ключевой ставки в июле прошлого года. Тогда её показатель вырос на 1%, затем, в августе, резко возрос на 3,5%. Осенью было принято решение добавить 3%, а в декабре – ещё 1%. Тогда показатель дошёл до 16%.
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Напомним, что главной целью Банка России является борьба с ускоряющейся инфляцией. В настоящее время ситуация начала стабилизироваться, поэтому было принято решение сохранить нынешний показатель. Вместе с тем, Центробанк планирует оценить эффект от уже ранее принятых решений.
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Анастасия Чинкова