Экономист Беляев указал на главную ошибку Центробанка

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Центробанк в обозримом будущем не приступит к понижению ключевой ставки. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил экономист Михаил Беляев.
Ранее сообщалось, что Банк России 16 февраля примет решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, что станет первой паузой с июня 2023 года.
Беляев подчеркнул, что у Банка России пока нет повода для снижения показателя ключевой ставки. Главной целью регулятор ставит подавление инфляции, а это, по мнению ЦБ, возможно лишь при повышении уровня ключевой ставки.
При этом, уточняет экономист, несмотря на полугодовое удерживание высокого показателя ключевой ставки, инфляцию так и не удалось подавить.
Собеседник «Радио 1» подчеркнул, что главной ошибкой Центробанка является «теоретическое заблуждение». В России наблюдается диктат монополии, что кардинально отличает реальную ситуацию от представлений Банка России. В итоге происходит повышение цен на большинстве рынков.
По словам Беляева, цены в России растут, но практически никогда не снижаются. При этом все заявления о постепенном установлении низких цен имеют нюансы. Они понижаются, но на незначительный процент, с учётом предшествующего повышения. Так, привёл пример экономист, цены на яйца выросли на 60%, но затем снизились всего на 2%. А стоимость автомобилей выросла вдвое и понижаться пока не собирается, даже если в страну будет завезено большое количество китайских машин.
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Беляев подчеркнул, что у Банка России пока нет повода для снижения показателя ключевой ставки. Главной целью регулятор ставит подавление инфляции, а это, по мнению ЦБ, возможно лишь при повышении уровня ключевой ставки.
Собеседник «Радио 1» подчеркнул, что главной ошибкой Центробанка является «теоретическое заблуждение». В России наблюдается диктат монополии, что кардинально отличает реальную ситуацию от представлений Банка России. В итоге происходит повышение цен на большинстве рынков.
По словам Беляева, цены в России растут, но практически никогда не снижаются. При этом все заявления о постепенном установлении низких цен имеют нюансы. Они понижаются, но на незначительный процент, с учётом предшествующего повышения. Так, привёл пример экономист, цены на яйца выросли на 60%, но затем снизились всего на 2%. А стоимость автомобилей выросла вдвое и понижаться пока не собирается, даже если в страну будет завезено большое количество китайских машин.
«Все эти действия Центрального банка по отношению к инфляции, в лучшем случае, бесполезны. Бесполезны для цен и по-настоящему вредны для всей экономики, потому что при 16% экономика работать не может. Из крупных предприятий никто не работает на свои деньги, им всем нужны кредиты, а кредитоваться под такой процент очень сложно», – подчеркнул эксперт.В заключение Беляев добавил, что ЦБ базируется на изысканиях Высшей школы экономики, которая, в свою очередь, руководствуется учебными пособиями. Однако в настоящее время всё то, что в них прописано, не применительно к российской экономике.
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Анастасия Чинкова