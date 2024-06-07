Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Десять тысяч боксов для сбора одежды и пять тысяч фандоматов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок установят в Московской области, соглашение об этом подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.