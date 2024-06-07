Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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Сегодня, 7 июня, состоялось очередное заседание совета директоров Банка России, посвящённое обсуждению ключевой ставки. Было принято решение сохранить её на уровне 16% годовых.
Информация об этом размещена на официальном сайте Центробанка. Предыдущее заседание руководителей регулятора по ключевой ставке состоялось 16 апреля 2024 года. Тогда также было решено сохранить её на уровне 16% годовых. При этом Центробанк в своём заявлении допустил повышение ключевой ставки на последующих заседаниях. В последний раз регулятор менял ключевую ставку в декабре 2023 года, повысив её с 15 до 16%.
В Государственной думе РФ ранее отмечали, что Центробанк сможет приступить к снижению ключевой ставки в сентябре 2024 года. Однако это станет возможным только в том случае, если инфляция в стране будет под контролем.
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Александр Бойцов