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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

07 июня 2024, 13:47
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Сегодня, 7 июня, состоялось очередное заседание совета директоров Банка России, посвящённое обсуждению ключевой ставки. Было принято решение сохранить её на уровне 16% годовых.


Информация об этом размещена на официальном сайте Центробанка. Предыдущее заседание руководителей регулятора по ключевой ставке состоялось 16 апреля 2024 года. Тогда также было решено сохранить её на уровне 16% годовых. При этом Центробанк в своём заявлении допустил повышение ключевой ставки на последующих заседаниях. В последний раз регулятор менял ключевую ставку в декабре 2023 года, повысив её с 15 до 16%.

В Государственной думе РФ ранее отмечали, что Центробанк сможет приступить к снижению ключевой ставки в сентябре 2024 года. Однако это станет возможным только в том случае, если инфляция в стране будет под контролем.

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В транспортно-логистическом центре «Селятино» построят новый терминал
07 июня 2024, 13:13

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев и председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, договор касается создания терминала в составе подмосковного транспортно-логистического хаба «Селятино», который Подмосковья строит вместе с Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хаб «Селятино» — это первый в Подмосковье трёхсторонний проект, который объединяет Россию, Китай, Казахстан. В этом году через этот «сухой порт» планируется отправить и принять около 19 млн тонн груза. А после запуска второй очереди через «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта агропромышленной комплекса Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.
Общий объём инвестиций в проект составляет шесть миллиардов рублей. Завершить работы в полном объёме планируется в 2025 году.

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#тлц селятино
#андрей воробьёв
#пмэф
#экономика
#китай
#казахстан
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В Солнечногорске построят загородный отельный комплекс
07 июня 2024, 13:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Новый комплекс построят на Истринском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о строительстве было подписано с гендиректором компании «Хвой» Виктором Пашигоровым.

«Загородные отели с живописной территорией – это востребованное и интересное направление как для бизнеса, так и для туристов. Сейчас популярность набирают глэмпинги. Кроме мест размещения на территории будет свой водный транспорт, пляж, кафе с мороженым. К нам в Подмосковье и летом, и зимой приезжают миллионы людей, семьи с детьми, чтобы провести выходные или весь отпуск», — отметил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Стоит добавить, что новый загородный комплекс в Солнечногорске будет включать 10 резиденций и 30-50 вилл.

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#подмосковье
#строительство
#губернатор
#комплекс
#семьи с детьми
#пмэф
#андрей воробьёв
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В Подмосковье установят 10 тысяч боксов для сбора одежды
07 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба правительства МО

Десять тысяч боксов для сбора одежды и пять тысяч фандоматов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок установят в Московской области, соглашение об этом подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тысяч боксов «Не просто вещь» для текстиля, а также около 5 тысяч фандоматов – они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования», — сказал Андрей Воробьёв.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Реализация проекта начнётся уже в текущем году. Фандоматы и боксы для текстиля будут устанавливать во всех городских округах Московской области.

В свою очередь, Иван Гусаков отметил, что реализация проекта позволит Московской области выйти в лидеры страны по доступности инфраструктуры для сбора вторсырья в расчёте на душу населения. Он добавил, что первые восемь боксов по сбору одежды уже работают на территории Московской области, и пояснил, что подписанный на ПМЭФ договор закрепляет намерения расширить сотрудничество.

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#пмэф
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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В Наро-Фоминске построят животноводческий комплекс по производству мяса буйволов
07 июня 2024, 11:30

Фото: Константин Семенец

Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «Русский буйвол» на ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Запустить животноводческий комплекс планируют к концу 2025 года.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Мы постоянно работаем над увеличением мясной продукции регионе. Будущий животноводческий комплекс собирается производить 250 тонн в год мяса высшего качества. Это современное пищевое производство частично заменит импорт. В Подмосковье мы стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых», — поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Московской области компания «Русский буйвол» также возведет молочно-товарную ферму почти на 1200 голов рядом с животноводческим комплексом.

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#московская область
#подмосковье
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#комплекс
#мясо
#импорт
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Подмосковье вошло в топ-3 национального рейтинга состояния инвестклимата
07 июня 2024, 11:28

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Московская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2024 году, об этом было объявлено на полях Петербургского международного экономического форума.
В ходе вручения награды за это достижение губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что проект по оценке инвестиционного климата стал площадкой по обмену успешными практиками, что позволяет улучшить ситуацию по всей стране. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, инвестирование развивается.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Международная деятельность сегодня весьма сложна, но те визиты, которые совершает наш президент, те соглашения, которые подписываются — это и Китай, и Узбекистан, и Белоруссия, позволяет нам, губернаторам, продуктивно взаимодействовать с губернаторами, которые работают в дружественных странах. Это тоже важно. И, ценя иностранный бизнес, всё-таки низкий поклон нашим предпринимателям, которые достойно инвестируют. Благо, Фонд развития промышленности вносит свою заметную лепту. Всем спасибо», — сказал Андрей Воробьёв.
Третью строчку рейтинга инвестклимата с Московской областью разделили Башкортостан и Тюменская область. На второе место вышли Татарстан и Нижегородская область, а возглавила рейтинг Москва.

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В Можайске запустят производство теплоизоляционных материалов
07 июня 2024, 11:05

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Завод по производству материалов для теплоизоляции — минеральной ваты и строительных сэндвич-панелей — построит в Можайском округе компания «ДорХан ЕРСМ», соглашение об этом подписали губернатор Московской области и владелец компании Сергей Ханин на полях Петербургского экономического форума.
«Проект планируют реализовывать поэтапно. До конца 2025 года построят технологическую линию мощностью до 40 тысяч тонн минеральной ваты в год и линию по производству строительных сэндвич-панелей с объемом производства до 2 млн погонных метров в год. Вторую линию минеральной ваты планируется открыть к середине 2027 года», — сказал Андрей Воробьёв.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Он отметил, что благодаря новому производству в округе будет создано более 350 новых рабочих мест.

В свою очередь, Сергей Ханин сообщил, что в новый завод планируется инвестировать около 3 млрд рублей — 2 млрд будут потрачена на первый этап строительства и ещё один миллиард — на второй.

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#можайск
#производство
#экономика и инвестиции в подмосковье
#пмэф
#андрей воробьёв
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В Подмосковье появится производственный комплекс по переработке полимерной упаковки
07 июня 2024, 11:00

Фото: Константин Семенец

Новый производственный комплекс по переработке полимерной упаковки начнет работу в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Подписание соглашения о сотрудничестве прошло 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Индия является давним деловым партнером Московской области. Инвестор планирует реализовать в Подмосковье проект по переработке полимерной упаковки. Приступить к строительству намерены уже в конце года, а запустить производство — во второй половине 2025. Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций – более 4,6 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На предприятии будет производится переработка трех видов полимерной упаковки: многослойная гибкая упаковка (ламинат), ПЭТ-бутылка, асептическая упаковка.

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#губернатор
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#производство
#комплекс
#переработка
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#андрей воробьёв
#пмэф
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В Сбере заявили о необходимости повышать производительность труда в России
Греф: Россия находится на пределе экономического роста
07 июня 2024, 10:30

Фото: kremlin.ru

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил обеспокоенность высокой уязвимостью текущей модели экономического роста в России и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.
«Никогда ранее мы не наблюдали такого низкого уровня безработицы и такой высокой загрузки производства, которая сейчас составляет 81%», — отметил он.
По мнению Грефа, в нынешних условиях количество товаров в России не увеличивается, а цены продолжают расти.

Он также сообщил, что в первом квартале 2024 года экономика выросла на 5,4%. Греф подчеркнул, что увеличивающиеся государственные расходы на машиностроение ведут к росту заработных плат, после чего работники идут за кредитами в банки, несмотря на высокие процентные ставки.

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#экономика
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#пмэф
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Турция планирует приостановить импорт зерна
07 июня 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Henadzi Pechan

Турция приостанавливает импорт пшеницы на период с 21 июня по 15 октября. Сроки действия ограничений могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий.
Об этом сообщает Союз экспортёров зерна. Эту же информацию подтвердило министерство сельского и лесного хозяйства Турции. По данным Союза, на середину апреля Турция была вторым экспортёром российского зерна в текущем сезоне. Первое место занимал Египет, третье — Бангладеш. В пятёрку ведущих экспортёров входят также Пакистан и Алжир.

Председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин отмечает, что Зерновое агентство Турции (ТМО) сумело сформировать существенные запасы пшеницы — более девяти миллиардов тонн. В настоящее время, по всей видимости, будет реализовываться этот объём. Эксперты полагают, что решение турецких властей об ограничении импорта вызвано стремлением поддержать местных производителей, которые в этих условиях смогут реализовать собственный урожай.

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