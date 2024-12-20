Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.
В июле этого года Банк России первый раз повысил ключевую ставку из-за стремительно разгонявшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышения инфляционных ожиданий. Рост составил два процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре Центробанк снова повысил ставку – до 19% годовых. В октябре рост составил два процентных пункта, до 21% годовых. Тогда регулятор предупреждал, что риск дальнейшего поднятия ключевой ставки остаётся.
20 декабря совет директоров ЦБ РФ принял решение оставить показатели ключевой ставки без изменений.
При этом ранее многие эксперты отмечали, что очередной рост ставки неизбежен. Некоторые даже называли показатели в 24% и 25%.
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20 декабря совет директоров ЦБ РФ принял решение оставить показатели ключевой ставки без изменений.
При этом ранее многие эксперты отмечали, что очередной рост ставки неизбежен. Некоторые даже называли показатели в 24% и 25%.
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Анастасия Чинкова