Bloomberg обратило внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)
Повышение ключевой ставки Центробанка в последние месяцы ухудшило отношение бизнеса и чиновников к главе ведомства Эльвире Набиуллиной, на которую представители политической и деловой элиты регулярно жалуются президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Конфликт обострился накануне последнего в текущем году заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Большинство экспертов уверены, что её точно поднимут. Часть прогнозируют рост на два процентных пункта, до 23% годовых, однако есть те, кто не исключает роста до 24 или даже 25% на фоне ускорения инфляции.
При этом в материале указано, что в настоящее время не наблюдается никаких признаков того, что Набиуллина может попасть в опалу. Путин всё ещё убеждён, что руководство Банка России принимает решения, необходимые для поддержки экономики и борьбы с инфляцией.
Днём ранее в ходе прямой линии глава государства выразил надежду, что Центробанк примет взвешенное решение с учётом текущих требований. При этом Путин уточнил, что Набиуллина сама не знает, какой будет ставка, поскольку она устанавливается по итогам обсуждения.
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При этом в материале указано, что в настоящее время не наблюдается никаких признаков того, что Набиуллина может попасть в опалу. Путин всё ещё убеждён, что руководство Банка России принимает решения, необходимые для поддержки экономики и борьбы с инфляцией.
Днём ранее в ходе прямой линии глава государства выразил надежду, что Центробанк примет взвешенное решение с учётом текущих требований. При этом Путин уточнил, что Набиуллина сама не знает, какой будет ставка, поскольку она устанавливается по итогам обсуждения.
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Анастасия Чинкова