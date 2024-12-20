Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Минэкономразвития назвали главный вызов для экономики России в 2025 году

В Минэкономразвития назвали главный вызов для экономики России в 2025 году

Решетников: охлаждение станет главным вызовом для экономики России в 2025 году
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Главным вызовом для экономики России в 2025 году станет политика её охлаждения. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в беседе с изданием «Эксперт».
Говоря об ожиданиях от предстоящего года, министр назвал политику охлаждения экономики самым главным вызовом.

Решетников подчеркнул, что в настоящее время последствия этой политики пока не так заметны, поскольку они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, поддерживающими рост ВВП. Однако уже в январе – феврале 2025 года негативные эффекты начнут ощущаться.



Ранее Международный валютный фонд сообщал, что большую часть 2024 года экономика России переживала перегрев. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак отметил, что ситуацию поддерживают «сильные корпоративные инвестиции». Это привело к разгону зарплат, сопровождающемуся жёстким рынком труда и оживлённым ростом кредитования.

Читайте также:

Bloomberg обратило внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году

«Все нормально»: Путин оценил рост экономики в России
#экономика
#россия
#минэкономразвития
#прогноз
#ввп
Трамп пригрозил ЕС пошлинами ииз-за снижения закупок энергоносителей
20 декабря 2024, 12:56

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза постоянными пошлинами. Они будут введены, если европейца не нарастят закупки американских энергоресурсов.
В своей социальной сети Truth Social бывший и будущий хозяин Белого дома написал, что он предупредил страны ЕС о том, что они «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с США. И сделать это надлежит за счёт крупномасштабных закупок американских нефти и газа.

«В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — заявил Трамп.

Во время своего предыдущего президентского срока он ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. В ЕС опасаются, что «новый старый» американский президент вернётся к протекционистской политике, что может спровоцировать очередную торговую войну.

Читайте также:

В ДНР раскрыли, что нужно Трампу, чтобы войти в историю миротворцем

NYT: администрация Джо Байдена не успеет потратить деньги, выделенные Киеву

Time: Трамп заявил, что не доверяет никому
#сша
#президент
#товары
#дефицит
#счёт
#ес
#евросоюз
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист рассказал, что будет с ценами на недвижимость
Экономист Колташов: рынок недвижимости в Москве будет остывать
20 декабря 2024, 12:47

Фото: iStock/simpson33

Рынок недвижимости в крупных городах будет остывать, а особенно в Москве. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, в России чуть не сложилась ситуация, как на Западе, когда дорогое жилье остановило экономический рост.
«Остужение рынка происходит после того, как он бешено перегревался в последние годы. Застройщики невероятно радовались тому, что цены растут хотя бы на 20% за год. При этом люди понимали, что накопить на жилье они не могут. Механизм покупки жилья не предполагал сбережений, он предполагал, что надо занять где-то денег, например, взять кредит ипотечный в условиях бешеного роста цен на недвижимость», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты стали самой популярной страной среди россиян для покупки зарубежной недвижимости. Как сообщил «Известиям» генеральный директор агентства недвижимости Metropolitan Capital Real Estate Евгений Рацкевич, бюджет на покупку жилья колеблется от 200 до 300 тысяч долларов среди врачей, фрилансеров и бизнесменов, и до 350 тысяч долларов среди инвесторов.
«Самый состоятельный тип российских покупателей — владельцы крупного бизнеса. Их в недвижимости интересует не столько доход, сколько эстетическая ценность. Покупки могут составлять до $75 млн», — говорится в материале.
Читайте также:

Bloomberg обратило внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

Минфин после критики Путина анонсировал исключение лимитов из семейной ипотеки

В Подмосковье перечислили самые необычные вакансии года
#подмосковье
#эксперт
#жильё
#конфликт
#застройщики
#бюджет
#вакансии
#недвижимость
#цены
#кредит
#покупки
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg обратило внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной
Bloomberg: российский бизнес и чиновники жалуются Путину на ключевую ставку
20 декабря 2024, 12:14

Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)

Повышение ключевой ставки Центробанка в последние месяцы ухудшило отношение бизнеса и чиновников к главе ведомства Эльвире Набиуллиной, на которую представители политической и деловой элиты регулярно жалуются президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Конфликт обострился накануне последнего в текущем году заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Большинство экспертов уверены, что её точно поднимут. Часть прогнозируют рост на два процентных пункта, до 23% годовых, однако есть те, кто не исключает роста до 24 или даже 25% на фоне ускорения инфляции.

При этом в материале указано, что в настоящее время не наблюдается никаких признаков того, что Набиуллина может попасть в опалу. Путин всё ещё убеждён, что руководство Банка России принимает решения, необходимые для поддержки экономики и борьбы с инфляцией.

Днём ранее в ходе прямой линии глава государства выразил надежду, что Центробанк примет взвешенное решение с учётом текущих требований. При этом Путин уточнил, что Набиуллина сама не знает, какой будет ставка, поскольку она устанавливается по итогам обсуждения.

Читайте также:

Путин ответил на вопрос о ключевой ставке

Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году

Владимир Путин назвал причину рост цен в России: «Предложение не успевает за спросом»
#эльвира набиуллина
#банк россии
#центробанк
#владимир путин
#бизнес
#чиновники
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Электрогорский металлический завод построил новый цех за 750 млн рублей
19 декабря 2024, 22:19

Фото: пресс-служба компании «Элемет»

Предприятие «Элемет» завершило строительство металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Ввод в эксплуатацию новой производственной площадки позволит увеличить выпуск уникальной техники, которая используется металлургическими, горнодобывающими и химическими предприятиями по всей стране.
«В ближайшее время в новом цехе площадью более 5 тыс. кв. м. приступят к установке оборудования. Всего планируют установить 45 единиц. Завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новую производственную площадку планируется в I квартале будущего года. Инвестиции в запуск цеха превышают 750 млн рублей. Там будет создано не менее 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, с начала года на своём действующем предприятии компания выпустила более 100 единиц оборудования. Готовую продукцию, которая должна заменить импортные аналоги, компания поставляет по всей России и в страны СНГ.

Читайте также:

Работники авиакорпорации «Рубин» получили благодарность губернатора

В Подмосковье перечислили самые необычные вакансии года

В Подмосковье запустили производство редукторов для электропоездов «Иволга»
#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#предприятие
#металл
#электрогорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский отверг возможность транзита газа из России с помощью третьих стран
19 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/MikeMareen

Украина не пойдёт на транзит газа из России после 31 декабря 2024 года, даже если он будет заранее закупаться третьей страной или непосредственной государством – потребителем в Евросоюзе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Политик подчеркнул, что Киев не желает играть в игры. Если это будет страна, которая получает российский газ, а затем отправляет его, то это то же самое, что отправлять деньги России. При этом Зеленский отметил, что может подумать, если европейская страна будет получать газ, но не платить России до завершения конфликта.

Также он добавил, что затрагивал этот вопрос в беседе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, страна которого получает российский газ. Зеленский донёс до него свою позицию.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что контракта на транзит российского газа на Украину уже точно не будет.

Читайте также:

Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

В Минэнерго Украины анонсировали «нулевой транзит» российского газа с 1 января

Молдавии придётся обратиться к ЕК в случае остановки транзита газа через Украину
#украина
#владимир зеленский
#россия
#газ
#владимир путин
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минфин после критики Путина анонсировал исключение лимитов из семейной ипотеки
19 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/Prostock-Studio

Минфин после критики президента России Владимира Путина объявил о подготовке изменений по семейной ипотеке для исключения механизма лимитов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе прямой линии глава государства назвал безобразием ситуацию с введением лимитов на семейную ипотеку и поручил правительству обеспечить объём субсидий, необходимых для программ льготного кредитования.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в декабре уже удалось решить вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках. Теперь все банки выдают кредиты в рамках общего объёма средств по программе, выдача ни в одном из банков не остановилась.

Также из сообщения Минфина следует, что лимиты являются технической величиной, определяющей объём кредитов, которые выдаются банками в рамках льготной программы. Основной целью данного механизма является прогнозирование расходов бюджета.

Читайте также:

В России увеличат лимит на семейную ипотеку в 2025 году

РИА Новости: в ГД разработали программу льготной ипотеки для ветеранов СВО со ставкой 2%

Сбербанк продолжит принимать заявки по семейной ипотеке в штатном режиме
#минфин
#семейная ипотека
#изменения
#прямая линия
#владимир путин
#банки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье перечислили самые необычные вакансии года
19 декабря 2024, 16:23

Фото: iStock / artisteer

В Московской области на сегодняшний день доступно более 75 тыс. вакансий. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Там перечислили самые необычные предложения на рынке труда.
«В нашем регионе доступно свыше 75 тыс. вакансий и перспективных предложений от работодателей. Среди редких и необычных – конфетчик, виварщик, хроматографист, рамповщик и концертмейстер. Жители региона, находящиеся в поиске работы, могут воспользоваться современным инструментом для её подбора – порталом «Работа в России». Помощь с подбором профессии можно получить и в кадровом центре Подмосковья», – рассказала вице-губернатор области Людмила Болатаева.
Как уточнили в подмосковном Минсоцразвития, в уходящем году центр занятости оказал жителям региона более 95 тыс. услуг. Свыше 25 тыс. человек прошли профориентационное тестирование, чтобы подобрать будущую профессию. 4,5 тыс. жителей прошли переподготовку или получили дополнительное образование по востребованным профессиям.

Найти список вакансий можно на портале.

Читайте также:

В Подмосковье стартовала оздоровительная программа для семей погибших военных

Жилищную субсидию автоматически получили 72 тыс. подмосковных льготников

Подмосковные участники СВО смогут получить выплату вместо участка земли
#подмосковье
#московская область
#труд
#трудоустройство
#работа
#вакансии
#болатаева людмила
#минсоцразвития мо
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин ответил на вопрос о ключевой ставке
Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка
19 декабря 2024, 16:10

Владимир Путин и Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое будет принято решение по ключевой ставке на совете директоров 20 декабря.
Ранее стало известно, что совет директоров Центрального банка на заседании 20 декабря может увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение экспертов. По их оценкам, ключевая ставка может достичь уровня от 23% до 25% годовых.

«Она (Набиуллина) мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что этот вопрос обсуждается на совете директоров, а окончательное решение принимается в ходе дискуссии», — сказал Путин на Прямой линии.

Он также выразил надежду на то, что решение о ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

Читайте также:

Депутат Сергей Миронов раскритиковал работу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году

Владимир Путин назвал причину роста цен в России: «Предложение не успевает за спросом»
#прогноз
#мнение
#ключевая ставка
#депутат
#сергей миронов
#путин
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году
Экономист Ракша назвал прогноз Путина по росту экономики на 2025 сбалансированным
19 декабря 2024, 12:59

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что в России с экономикой все в порядке. Он сказал, что за два последних года рост экономики в России составил порядка 8%.
«Развиваемся несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас», — сообщил Путин.

Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» оценил экономические прогнозы на следующий год и объяснил, от чего они зависят.

«В других странах рост экономики ниже. На следующий год прогнозируется в районе 2% — 2,5% — этот прогноз более или менее сбывается. В прошлом году и в этом мы шли с небольшим опережением этого прогноза», — прокомментировал он.

По словам экономиста, прогноз достаточно сбалансированный: не особо оптимистичный и не особо пессимистичный.

«Долго держать высокие темпы роста сложно. Это возможно, но нужно чтобы они на чем-то базировались. Как правило, это либо бюджетные, либо частые инвестиции. С бюджетными инвестициями все понятно — они заложены в законе в бюджете, а с частными — непонятно. Их пытаются активизировать, но пока не очень получается, поэтому темпы роста будут зависеть от того, что будет с частными инвестициями», — объяснил Ракша.

Читайте также:

«Все нормально»: Путин оценил рост экономики в России

Путин: При подготовке к прямой линии был разговор с главой ЦБ Набииуллиной

Путин: Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики
#россия
#экономика
#качество
#инвестиции
#прогноз
#рост
#путин
#цб
#президент
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате