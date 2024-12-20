В Минэкономразвития назвали главный вызов для экономики России в 2025 году

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Главным вызовом для экономики России в 2025 году станет политика её охлаждения. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в беседе с изданием «Эксперт».
Говоря об ожиданиях от предстоящего года, министр назвал политику охлаждения экономики самым главным вызовом.
Решетников подчеркнул, что в настоящее время последствия этой политики пока не так заметны, поскольку они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, поддерживающими рост ВВП. Однако уже в январе – феврале 2025 года негативные эффекты начнут ощущаться.
Ранее Международный валютный фонд сообщал, что большую часть 2024 года экономика России переживала перегрев. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак отметил, что ситуацию поддерживают «сильные корпоративные инвестиции». Это привело к разгону зарплат, сопровождающемуся жёстким рынком труда и оживлённым ростом кредитования.
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Решетников подчеркнул, что в настоящее время последствия этой политики пока не так заметны, поскольку они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, поддерживающими рост ВВП. Однако уже в январе – феврале 2025 года негативные эффекты начнут ощущаться.
Ранее Международный валютный фонд сообщал, что большую часть 2024 года экономика России переживала перегрев. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак отметил, что ситуацию поддерживают «сильные корпоративные инвестиции». Это привело к разгону зарплат, сопровождающемуся жёстким рынком труда и оживлённым ростом кредитования.
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Анастасия Чинкова