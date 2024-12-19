Путин ответил на вопрос о ключевой ставке

Владимир Путин и Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое будет принято решение по ключевой ставке на совете директоров 20 декабря.
Ранее стало известно, что совет директоров Центрального банка на заседании 20 декабря может увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение экспертов. По их оценкам, ключевая ставка может достичь уровня от 23% до 25% годовых.
Он также выразил надежду на то, что решение о ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.
Читайте также:
Депутат Сергей Миронов раскритиковал работу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году
Владимир Путин назвал причину роста цен в России: «Предложение не успевает за спросом»
«Она (Набиуллина) мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что этот вопрос обсуждается на совете директоров, а окончательное решение принимается в ходе дискуссии», — сказал Путин на Прямой линии.
Он также выразил надежду на то, что решение о ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.
Читайте также:
Депутат Сергей Миронов раскритиковал работу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году
Владимир Путин назвал причину роста цен в России: «Предложение не успевает за спросом»
Элина Позднякова