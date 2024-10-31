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Банк России сообщил о снижении ставки по вкладам впервые за 7 месяцев

Фото: istock/Vladislav Zolotov

Фото: istock/Vladislav Zolotov

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, снизилась на 0,12 % пункта, составив 19,66% годовых. Об этом информирует РИА Новости.
Это снижение произошло впервые за семь месяцев, что свидетельствует о возможных изменениях на финансовом рынке.

Ранее, начиная с марта 2023 года, ставка неуклонно росла, что совпадало с повышением ключевой ставки Центробанка. С конца 2023 года ключевая ставка удерживалась на уровне 16%, однако в июле была увеличена до 18%, в сентябре — до 19%, а с 28 октября достигла 21%.



Рекордно высокая средняя максимальная ставка за всю историю наблюдений была зафиксирована в первой декаде марта 2022 года и составила 20,51%. В то же время рекордно низкий уровень был отмечен в первой декаде октября 2020 года — всего 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, служит важным ориентиром для российского банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения по ставкам, не превышающим значение этой ставки плюс 2 % пункта.

В мониторинг включены крупнейшие банки страны, такие как Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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Россиянам раскрыли условие подорожания сладостей
Глава РОСПиК Кацнельсон спрогнозировал подорожание сладостей в РФ при маркировке
30 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/Guven Polat

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заявил, что при введении маркировки на сладости в России стоимость продукции также увеличится.
«Трудно сказать, на сколько процентов подорожает, но подорожает точно, потому что оборудование для маркировки стоит хороших денег, надо перестраивать производства на больших фабриках. Если это небольшие производства, то дополнительно надо нанимать людей, которые бы вручную клеили марки на коробки, на упаковки», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кацнельсон.

Он добавил, что так называемый «серый» рынок сладостей в России очень мал.

Ранее сообщалось, что российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции.

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#россия
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Турция начала поставлять в Россию сливочное масло
30 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/FabrikaCr

Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, которое появится в магазинах уже в ближайшее время. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Турция отправила России первые 20 тонн сливочного масла для пробы. Продукцию доставили по Черному морю, и уже в ближайшее время турецкое масло появится на прилавках российских магазинов.

При этом уточняется, что сливочное масло поставлять в Россию начнут Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.

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В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России
Решетников: экономика РФ начала охлаждаться, несмотря на прогнозируемый рост ВВП
30 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики страны. Об этом информирует РИА Новости.
По словам министра, охлаждение экономики страны происходит, несмотря на то что прогноз роста валового внутреннего продукта на следующий год остается на уровне 2,5%. Решетников подчеркнул, что будет тщательно следить за ситуацией и анализировать данные, которые появятся в дальнейшем.

На сегодняшний день экономика РФ функционирует в пределах заданных параметров, заключил министр экономического развития.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в РФ сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Банка России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#экономика
#данные
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#ввп
#россия
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Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог
«Известия»: доходы от вкладов выше 210 тыс. рублей ждет налог
30 октября 2024, 16:42

Фото: iStock/pcess609

По итогам 2024 года россияне будут обязаны платить налог на доходы от более 210 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия».
25 октября Центральный банк Российской Федерации поднял ключевую ставку до 21 процента годовых. Это изменило необлагаемую базу для налогоплательциков с процента по вкладам.

Федеральная налоговая служба уточняет, что если после 1 декабря 2024 года ЦБ РФ вновь поднимет ставку, то необлагаемый процентный доход также изменится – вырастет еще больше.

Депутут Госдумы Нина Останина называет новые условия «беззастенчивым грабежом». Минимальный размер оплаты труда не растет с той скоростью, с которой повышаются цены и утяжеляются налоги.

Тем, у кого на депозитах менее 1 миллиона рублей, не придется платить налог. Однако это не точная цифра, поскольку она будет отличаться в зависимости от условий банка.

Предполагается, что решение о повышении ключевой ставки было принято с целью остановки инфляции.


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#банк
#налоги
#цб рф
#цены
#доходы
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Экономист Беляев объяснил рост цен на золото
30 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/bodnarchuk

Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил рост стоимости золота неуверенностью в дальнейшем развитии процессов в экономике.
«Устойчивый рост золота связан с неуверенностью в дальнейшем развитии экономических процессов. Золото рассматривается как последний рубеж, как вечная ценность. Фьючерсы — это вы покупаете золото, но не здесь и сейчас за него расплачиваетесь, а заключаете контракт на определённый срок по закреплённой нынешней цене. А поставку золота получаете в любое время. Вы закрепляете цену сегодняшнего дня на приобретение товара в будущем», — заявил в беседе с RT Беляев.

До этого менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева допустила, что с ростом ключевой ставки и вкладов могут существенно увеличиться и поступления в бюджет страны несмотря на то, что налог с процентов по вкладам коснётся немногих.

«Хотя прямой налог коснется немногих россиян, увеличение ставки и рост вкладов могут привести к существенным поступлениям в бюджет», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Татаринцева.

Ранее сообщалось, что российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции.

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#налог
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Первые 100 подмосковных лифтов экспортировали в Армению
30 октября 2024, 14:40

Фото: пресс-служба СЛЗ

Первую партию кабин Серпуховского лифтостроительного завода, который входит в ГК «Садовое кольцо», в ближайшее время установят в многоквартирных домах Еревана. Это часть масштабной программы замены старого оборудования, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Подмосковный завод изготовил для Армении лифты модели «СЛЗ ЭКО» грузоподъемностью 400 кг. Они созданы специально под программы замены старых лифтов в многоквартирных домах с учётом современных требований к безопасности и комфорту. Треть лифтов уже установили в жилых зданиях. В ближайшее время комплекты лифтового оборудования СЛЗ будут доставлены в Ереван», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие занимает на лифтовом рынке самые выгодные стартовые позиции и имеет лучшие перспективы не только в России и Армении, но и на всём пространстве Евразийского экономического союза, отметили в министерстве.

Завод в Серпухове располагает уникальной промышленной площадкой, парком высокотехнологичного оборудования, самой высокой в Восточной Европе испытательной башней, а также коллективом профессионалов. Благодаря этому мы можем производить лифты быстрее и дешевле, причём превосходного качества», – рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

В планах компании – вывод на рынок перспективных разработок пассажирских лифтов широкой ценовой категории. Одно из главных направлений – лифты для фондов капремонта и госпрограмм.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#промышленность
#лифты
#экспорт
#серпухов
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Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита
30 октября 2024, 03:57

Фото: istock/Diy13

Сбербанк с сегодняшнего дня временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания выделенного правительством лимита, сообщили в пресс-службе банка.
При этом подача заявок по этой программе через платформу «Домклик« » продолжится. Как уточнили в банке, клиенты, записавшиеся на сделку до этой даты, получат кредиты в обычном режиме. Запись будет возобновлена при выделении дополнительного лимита.

Условия кредитования останутся прежними: ставки составят 6% годовых для сумм в рамках лимита. Для кредитов свыше 12,5 млн рублей в Москве и Петербурге ставка увеличится до 9,4%, а для остальных регионов при превышении 6,5 млн рублей — до 10%.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси. По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.

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В Госдуме попросили ФАС проверить ценообразование на «детские» тарифы такси
Вице-спикер ГД Чернышов попросил ФАС проверить цены на «детские» тарифы такси
30 октября 2024, 03:47

Фото: istock/Yury Karamanenko

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси.
По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.

«Прошу ФАС провести проверку обоснованности установленных цен на "детские" тарифы такси», — говорится в обращении.
Чернышов отметил, что стоимость поездки по «детскому» тарифу часто значительно превышает цену аналогичного маршрута на тарифе «эконом», несмотря на использование одних и тех же автомобилей.

Чернышов добавил, что такие ценовые различия создают серьёзную финансовую нагрузку на семьи, особенно когда поездка необходима, например, для визита к врачу. Он предложил компенсировать дополнительные издержки за счёт таксопарков или агрегаторов, например, через установление нулевой комиссии для «детских» тарифов.

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В подмосковном Минсельхозпроде раскрыли неожиданную пользу творожных сырков
29 октября 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минсельхпрода МО

Творожные сырки – не только вкусная, но и полезная сладость, если есть её не более двух – трёх раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхпрода Московской области.
«Калорийность одного сырка весом 50 граммов может варьироваться от 135 до 207 калорий в зависимости от жирности. Частое употребление этого лакомства может привести к лишнему весу», – предупредили в ведомстве.
Там добавили, что в супермаркетах и розничных магазинах Подмосковья представлен большой выбор подобных лакомств.
«Это творожные сырки в шоколадной глазури – молочной, тёмной и белой, а также с различными начинками – вареным сгущенным молоком, клубничным джемом и другими видами наполнителей. При выборе сурков важно обращать внимание на их состав. Главная польза в них – творог, насыщенный железом, фосфором и кальцием», – отметили в пресс-службе.
Среди региональных предприятий, реализующих этот вид продукции, в Минсельхозпроде региона назвали Дмитровский молочный завод, производящий сырки из отборного молока и натурального творога под брендом «Свитлогорье». Продукция предприятия реализуется в 16 тыс. магазинах по всей России

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#московская область
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