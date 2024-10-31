Банк России сообщил о снижении ставки по вкладам впервые за 7 месяцев

Фото: istock/Vladislav Zolotov
По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, снизилась на 0,12 % пункта, составив 19,66% годовых. Об этом информирует РИА Новости.
Это снижение произошло впервые за семь месяцев, что свидетельствует о возможных изменениях на финансовом рынке.
Ранее, начиная с марта 2023 года, ставка неуклонно росла, что совпадало с повышением ключевой ставки Центробанка. С конца 2023 года ключевая ставка удерживалась на уровне 16%, однако в июле была увеличена до 18%, в сентябре — до 19%, а с 28 октября достигла 21%.
Рекордно высокая средняя максимальная ставка за всю историю наблюдений была зафиксирована в первой декаде марта 2022 года и составила 20,51%. В то же время рекордно низкий уровень был отмечен в первой декаде октября 2020 года — всего 4,33%.
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, служит важным ориентиром для российского банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения по ставкам, не превышающим значение этой ставки плюс 2 % пункта.
В мониторинг включены крупнейшие банки страны, такие как Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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Ранее, начиная с марта 2023 года, ставка неуклонно росла, что совпадало с повышением ключевой ставки Центробанка. С конца 2023 года ключевая ставка удерживалась на уровне 16%, однако в июле была увеличена до 18%, в сентябре — до 19%, а с 28 октября достигла 21%.
Рекордно высокая средняя максимальная ставка за всю историю наблюдений была зафиксирована в первой декаде марта 2022 года и составила 20,51%. В то же время рекордно низкий уровень был отмечен в первой декаде октября 2020 года — всего 4,33%.
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, служит важным ориентиром для российского банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения по ставкам, не превышающим значение этой ставки плюс 2 % пункта.
В мониторинг включены крупнейшие банки страны, такие как Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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Дарья Осипова