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Названы топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых

РБК представил топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25%
27 октября 2024, 13:22
Фото: iStock/ultramarine5

Фото: iStock/ultramarine5

Банк России повысил ключевую ставку до рекородного показателя в 21% годовых, в связи с чем агентство РБК составило топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых.
По информации агентства, на первом месте расположился «Транскапиталбанк» со ставкой 25% годовых на депозиты от 300 тысяч рублей сроком в один месяц. На втором — «Уралсиб» и «Экспобанк» с 23% на более долгие сроки. Следом идут «МКБ» и «Солидарность», которые предлагают вклады со ставкой 22% годовых сроком до полугода.

Крупные банки «ВТБ» и «Альфа-Банк», отмечает РБК, предлагают ставки от 20% до 21% годовых, «ДОМ.РФ» — 20.9%, «Ингосстрах Банк» — 21,2%, а «Т-Банк»— 21,01%.



Ранее ЦБ РФ изменил ожидаемую в 2025 году ключевую ставку. Изначально она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.

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#прогноз
#банк россии
#вклады
Вучич отметил профессионализм главы ЦБ РФ Набиуллиной
26 октября 2024, 14:52

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)

Профессионализм главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной отметил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал TV Prva. Политик подчеркнул устойчивость российской экономики.
«Набиуллина — гений. Однако российская экономика — это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях. Вчера, хотя об этом не говорят в наших СМИ, Россия повысила процентные ставки, увеличив ключевую ставку с 19% до 21%. Это означает, что кредиты у них выдают под 30% годовых…» — прокомментировал Вучич.
Ранее Эльвира Набиуллина ответила, с чем связан рост цен в РФ. Руководитель финансового регулятора подчеркнула, что за последние три года ценники повысились на 30%. Сейчас ключевая ставка составляет рекордный 21%. Кроме того, как отмечали в ЦБ, показатели в дальнейшем могут расти.

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#россия
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#эльвира набиуллина
#центробанк
#новости
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Страны G7 договорились о деталях предоставления Украине 50 млрд долларов
26 октября 2024, 02:48

Фото: iStock/Silent_GOS

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) согласовали детали предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств G7.
«Эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России», – говорится в документе.

Отмечается, что договоренность подтверждает соглашение, достигнутое на саммите G7 в июне.

Ранее замглавы Минфина России Иван Чебесков заявил, что использование замороженных российских активов в западных странах представляет серьезный риск для мировой валютно-финансовой системы. По его словам, доллар США все чаще используется как «оружие, напоминающее миру о рисках торговли американской валютой».

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#минфин
#украина
#кредит
#соглашение
#саммит
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Во Франции рассказали о покупателе российского филиала «Ашан»
Monde: Auchan близок к продаже своего бизнеса в России Газпромбанку
26 октября 2024, 00:13

Фото: iStock/blinow61

Французская ретейл-группа Auchan близка к продаже своих российских активов Газпромбанку. Об этом сообщила газета Le Monde.
Издание отмечает, что компания уже нашла «местного покупателя» для своего российского филиала и находится «на финальной стадии переговоров».

«По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке», – утверждается в материале.

Представитель компании сообщил газете, что уход Auchan с российского рынка не связан с «политическими или репутационными причинами». По словам представителя, решение было обусловлено экономическими соображениями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об уходе Auchan из России: «Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», – заявил он.

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#бизнес
#франция
#россия
#газпром
#дмитрий песков
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Аналитик Буйволов отметил слабую реакцию рубля на ключевую ставку
25 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/spaxiax

Аналитик Денис Буйволов заявил, что рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ из-за некоторой предсказуемости такого решения Банка России.
«Рубль показал умеренное укрепление на фоне ожидания заседания ЦБ по ключевой ставке. После того как регулятор объявил о повышении ставки до 21%, курс российской валюты практически не изменился. Юань на Московской бирже торгуется на уровне 13,5 рубля, а доллар — около 96 рублей. Сценарий с увеличением ставки именно таким образом рассматривался как вероятный, поэтому событие оказалось предсказуемым», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что повышенная ключевая ставка обладает и преимуществами.

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#рубль
#цб рф
#курс
#прогноз
#ключевая ставка
#сценарий
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Производство майонеза в Подмосковье выросло за год на 9%
25 октября 2024, 20:09

Фото: iStock / Oleksandr Todorov

В Подмосковье объём производства майонеза за восемь месяцев с начала года увеличился на 9% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За восемь месяцев региональные предприятия произвели 42,4 тыс. тонн майонеза. На долю подмосковных производителей приходится более 32% в Центральном федеральном округе и свыше 8% общероссийского объёма. В ассортименте майонез провансаль классический, оливковый, с лимонным соком, на перепелином яйце и вегетарианский», – рассказали в Минсельхозпроде региона.
Крупнейшими подмосковными производителями там назвали ООО ПК «Ильинское 95» в городском округе Щёлково, ООО «Ногинский Пищевой Комбинат» и ООО ПК «Тогрус».

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#подмосковье
#московская область
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Набиуллина раскрыла, с чем связан рост цен в России
Набиуллина: рост цен спровоцирован перегревом спроса
25 октября 2024, 19:39

Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен в этом году не связан со структурной трансформацией российской экономики. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Она отметила, что за последние три года цены выросли на 30%. Это связано не со структурными изменениями в экономике, а с усилившимся перегревом спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения.

Ранее в этот день Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного показателя в 21% годовых. При этом в регуляторе не исключают и дальнейшее повышение показателей.

Также в пятницу Набиуллина сообщила, что Центробанк сохраняет цель по инфляции на уровне 4%.

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#экономика
#банк россии
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Экономист Колташов раскрыл неожиданный плюс роста ключевой ставки
Экономист Колташов: Повышенная ключевая ставка провоцирует сбережение средств
25 октября 2024, 18:14

Фото: iStock/Aleks_G

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что повышенная ключевая ставка кроме недостатков обладает и преимуществами.
Так, по его словам, люди начнут накапливать средства благодаря высокой ключевой ставке.

«У ставки есть плюсы. Она переводит деньги из сферы потребления в сферу инвестирования. У нас должна наконец появиться склонность к сбережению. Нашим гражданам прививали образ жизни французского аристократа – трать как можно больше, и не важно, сколько ты зарабатываешь. Все это уходит. Вместо этого нужно накапливать, приобретать на свои деньги, используя кредиты как дополнительный инструмент», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

А финансовый аналитик Владислав Антонов, в свою очередь, объяснил необходимость выпуска новых пятитысячных купюр.

«Это усиление защиты от подделок — новые банкноты оснащены современным защитным комплексом, что делает их более надёжными и безопасными. В условиях развития технологий мошенники совершенствуют свои методы подделки денег, поэтому ЦБ надо быть на шаг впереди и регулярно обновлять средства защиты банкнот. Это естественный процесс обновления денежного оборота», — заявил в беседе с RT Антонов.

Ранее Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%.

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#деньги
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#цб рф
#прогноз
#центробанк
#банк россии
#антонов
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Банк России повысил прогноз по ключевой ставке в России
Банк России повысил прогноз ключевой ставки на этот год до 17,5%
25 октября 2024, 17:47

Фото: iStock/G0d4ather

Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что Банк России ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 17,5% вместо 16,9 – 17,4%, которые прогнозировались ранее. До конца этого года, оценивает ЦБ, средний показатель будет сохраняться в пределах 21 – 21,3%.

Также была изменена ожидаемая в 2025 году ключевая ставка. Ранее она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.

Ранее в этот день Центробанк сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 19% до 21%.

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#банк россии
#центробанк
#ключевая ставка
#прогноз
#экономика
#россия
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Набиуллина: ЦБ РФ сохраняет цель по инфляции на уровне 4%
25 октября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/hank5

Центробанк сохраняет приверженность цели по инфляции на уровне 4%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она также сказала, что высокий прогноз по инфляции в 2024 году не означает, что ключевая ставка не работает. По словам председателя правления Банка России, без повышения ключевой ставки инфляция была бы ещё выше. По прогнозу ЦБ РФ инфляция в 2024 году составит 8-8,5%, что вдвое превышает целевой показатель.

В пятницу Центробанк ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Теперь она составляет 21% годовых, что является очередным историческим максимумом. По словам Набиуллиной, целевой показатель инфляции на уровне 4% будет достигнут в первой половине 2026 года. Такой же инфляция ожидается и в 2027 году.

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