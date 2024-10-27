Названы топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых

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Банк России повысил ключевую ставку до рекородного показателя в 21% годовых, в связи с чем агентство РБК составило топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых.
По информации агентства, на первом месте расположился «Транскапиталбанк» со ставкой 25% годовых на депозиты от 300 тысяч рублей сроком в один месяц. На втором — «Уралсиб» и «Экспобанк» с 23% на более долгие сроки. Следом идут «МКБ» и «Солидарность», которые предлагают вклады со ставкой 22% годовых сроком до полугода.
Крупные банки «ВТБ» и «Альфа-Банк», отмечает РБК, предлагают ставки от 20% до 21% годовых, «ДОМ.РФ» — 20.9%, «Ингосстрах Банк» — 21,2%, а «Т-Банк»— 21,01%.
Ранее ЦБ РФ изменил ожидаемую в 2025 году ключевую ставку. Изначально она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.
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Крупные банки «ВТБ» и «Альфа-Банк», отмечает РБК, предлагают ставки от 20% до 21% годовых, «ДОМ.РФ» — 20.9%, «Ингосстрах Банк» — 21,2%, а «Т-Банк»— 21,01%.
Ранее ЦБ РФ изменил ожидаемую в 2025 году ключевую ставку. Изначально она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.
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