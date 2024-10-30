Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог

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По итогам 2024 года россияне будут обязаны платить налог на доходы от более 210 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия».
25 октября Центральный банк Российской Федерации поднял ключевую ставку до 21 процента годовых. Это изменило необлагаемую базу для налогоплательциков с процента по вкладам.
Федеральная налоговая служба уточняет, что если после 1 декабря 2024 года ЦБ РФ вновь поднимет ставку, то необлагаемый процентный доход также изменится – вырастет еще больше.
Депутут Госдумы Нина Останина называет новые условия «беззастенчивым грабежом». Минимальный размер оплаты труда не растет с той скоростью, с которой повышаются цены и утяжеляются налоги.
Тем, у кого на депозитах менее 1 миллиона рублей, не придется платить налог. Однако это не точная цифра, поскольку она будет отличаться в зависимости от условий банка.
Предполагается, что решение о повышении ключевой ставки было принято с целью остановки инфляции.
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Федеральная налоговая служба уточняет, что если после 1 декабря 2024 года ЦБ РФ вновь поднимет ставку, то необлагаемый процентный доход также изменится – вырастет еще больше.
Депутут Госдумы Нина Останина называет новые условия «беззастенчивым грабежом». Минимальный размер оплаты труда не растет с той скоростью, с которой повышаются цены и утяжеляются налоги.
Тем, у кого на депозитах менее 1 миллиона рублей, не придется платить налог. Однако это не точная цифра, поскольку она будет отличаться в зависимости от условий банка.
Предполагается, что решение о повышении ключевой ставки было принято с целью остановки инфляции.
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Мария Моисеева