Банк России второй раз подряд уменьшил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,5% до 14,25% годовых. Об этом сообщает BAZA.
Таким образом, ставка продолжила движение вниз после предыдущего решения регулятора. Напомним, 24 апреля Центробанк уменьшил её с 15% до 14,5% годовых.
Ожидается, что в пресс-конференции по итогам заседания примет участие глава Эльвира Набиуллина. Это станет её первым публичным появлением после болезни.
Ранее Набиуллина не участвовала в мероприятиях Петербургского международного экономического форума и конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. По данным Financial Times, председатель ЦБ перенесла тяжёлую респираторную инфекцию.
Новое решение стало очередным шагом регулятора по снижению ключевой ставки после апрельского пересмотра показателя.
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