Банк России второй раз подряд уменьшил ключевую ставку

19 июня 2026, 14:04

ЦБ вновь смягчил денежно-кредитную политику — ключевая ставка снижена до 14,25%

Фото: Istock / Max Zolotukhin

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,5% до 14,25% годовых. Об этом сообщает BAZA.