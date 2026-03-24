Набиуллина назвала последствия резкого снижения ключевой ставки
Резкое снижение ключевой ставки до трех процентов спровоцировало бы гиперинфляцию и в итоге нанесло бы ущерб экономике. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Выступая на совместном заседании комитетов Госдумы при рассмотрении годового отчёта ЦБ за 2025 год, она отметила, что регулятор просчитал последствия такого сценария на фоне дискуссий о более быстром смягчении денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, результаты расчётов показывают — при мгновенном снижении ставки до трехпроцентного уровня экономика получила бы краткосрочный импульс, однако он быстро бы нивелировался резким ростом цен. Она подчеркнула, что подобный сценарий привёл бы к классической гиперинфляции, а ускорение инфляции до двузначных значений вряд ли можно считать приемлемым.
Как указала глава ЦБ, в долгосрочной перспективе такой шаг обернулся бы потерями для экономики, а рост ВВП оказался бы слабее, чем в условиях низкой инфляции. Аналогичные выводы содержатся и в мартовском исследовании аналитиков Банка России.
Ранее Центробанк раскрыл, когда инфляция в России приблизится к четырем процентам.
