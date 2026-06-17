Финансист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ
Банк России на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 19 июня, может уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 14% годовых. Такой прогноз озвучил финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский.
По словам эксперта в беседе с корреспондентом NEWS.ru, рынок уже практически учел упомянутый шаг в текущих котировках, в связи с чем основное внимание инвесторов и аналитиков будет приковано не столько к самому решению, сколько к последующим комментариям регулятора относительно будущих ориентиров денежно-кредитной политики.
Главным аргументом в пользу смягчения, отметил Кучинский, служит устойчивое замедление инфляции. Согласно данным Росстата, в мае рост потребительских цен составил всего 0,17% против 0,6% в марте, а годовой показатель опустился до уровня чуть выше 5,3%. Дополнительным сдерживающим фактором для цен выступает укрепление рубля. В то же время финансист обратил внимание на признаки охлаждения в российской экономике: по итогам первого квартала ВВП сократился на 0,2%, фиксируется снижение инвестиционной активности, а ряд отраслей сталкиваются с дефицитом кредитных ресурсов.
Вместе с тем, предупредил Кучинский, проинфляционные риски полностью не исчезли. Среди них — недавний рост цен на бензин, а также рекордный дефицит федерального бюджета, который за пять месяцев достиг 6 трлн рублей, превысив годовые плановые значения. Сохраняется неопределенность и в отношении бюджетной политики во втором полугодии.
Спикер подчеркнул, что ожидаемое июньское решение ЦБ, вероятно, продолжит курс на осторожное и постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Однако, по его мнению, это не приведет к скорому возвращению ставок на уровень, комфортный для корпоративного сектора.
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