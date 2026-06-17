Финансист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ

17 июня 2026, 17:37

Финансист Кучинский: Ключевая ставка может снизиться до 14%

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Банк России на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 19 июня, может уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 14% годовых. Такой прогноз озвучил финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский.