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Банк России зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк фиксирует перегрев на рынке корпоративного кредитования, значительная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к процентной ставке регулятора. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе встречи молодых экономистов «Что будет дальше».


Она подчеркнула, что с июля этого года в рознице отмечается достаточно серьёзное замедление. Ежемесячные темпы роста сократились примерно в два раза – с 2% до менее чем 1%. Таким образом становится понятно, что абсолютно все ограничивающие меры оказывают влияние на розницу.

Одновременно с этим отмечается, что корпоративное кредитование всё ещё растёт годовым темпом более 20%, а существенная часть компаний и отраслей оказалась не очень чувствительно к процентной ставке ЦБ РФ. В связи с этим имеет место кредитный перегрев.

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#экономика
#кредиты
#рынок
#меры
Московские компании развивают сотрудничество с Саудовской Аравией
01 ноября 2024, 11:41

Фото: iStock/ Vitalii Pasichnyk

Саудовская Аравия заинтересована в поддержании сотрудничества с компаниями из Москвы и создании совместных предприятий — в особенности это производство оборудования для нефтеперерабатывающей области, сообщает mos.ru.
Самым перспективным направлением сотрудничества заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов считает область высоких технологий и проекты по цифровизации промышленности. В рамках международной бизнес-миссии московские промышленники устроили более 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии.

«В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичные компании «Компрессорные технологии» и «Деморобот» обсудили условия сотрудничества с иностранными коллегами. Также оказалось, что большая часть — около 70 процентов — общего объема всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы в страны Персидского залива приходится на Саудовскую Аравию.

Лишь на товары машиностроения приходится более 20 процентов московского экспорта в данные страны. Далее идет сфера фармацевтики и косметики — поставки товаров из этих отраслей в регион за первое полугодие выросли в три раза в сравнении с 2023 годом. Также экспорт вырос в такие страны, как Ирак, Кувейт, Оман и Катар.

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Более 200 торговых центров по всей России могут столкнуться с банкротством
«Ъ»: более 200 торговых центров могут столкнуться с банкротством в 2025 году
01 ноября 2024, 10:37

Фото: iStock/NiseriN

Более 200 российских торговых центров могут столкнуться с банкротством в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Опрошенные изданием эксперты назвали несколько факторов такой угрозы. К основным относится рост кредитной нагрузки торговых центров после резкого повышения ключевой ставки Центробанком России до рекордного показателя в 21%. В следствие этого появились трудности с обслуживанием долговых обязательств торговых объектов.

На фоне этих проблем их собственники через Союз торговых центров обратились к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой оказать дополнительную господдержку торгово-развлекательной отрасли. В частности, они предложили предоставить владельцам такой недвижимости преференции по кредитам.

Также участники рынка выразили желание получить субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7-10% годовых и реструктуризацию ныне действующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на 5-10 лет.

Кроме того, Союз торговых центров призвал Решетникова ввести временный запрет на пересмотр условий по заключённым кредитам с плавающей ставкой. Если этого не сделать, финансовое положение дел в торговой отрасли будет стремительно ухудшаться в среднесрочной перспективе.

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#торговый центр
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#экономика
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#центробанк
#минэкономразвития
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Вице-премьер Патрушев дал поручение остановить рост цен на продукты
Вице-премьер Патрушев поручил стабилизировать в стране цены на продукты
01 ноября 2024, 09:18

Дмитрий Патрушев (Фото: сайт Кремля)

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал профильным ведомствам поручение принять меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке. Он также обозначил срок, когда это должно быть сделано — две недели.
Об этом сообщили сотрудники аппарата заместителя главы кабинета министров. В сообщении подчёркивается, что основной задачей производителей является сохранение должного уровня производства в условиях высокой ключевой ставки. Поручение ведомствам Патрушев дал после проведённого им совещания, в котором участвовали представители Банка России и заинтересованных федеральных органов власти. Темой встречи была ситуация с ценами на продовольственном рынке.

В аппарате вице-премьера также добавили, что в ходе совещания обсуждались конкретные предложения по оперативным действиям, а также ряд инструментов долгосрочного характера для обеспечения продовольственной безопасности России.

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#совещание
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Эксперты оценили четырехдневную рабочую неделю в России
Эскперт Моженков: четырехдневная рабочая неделя в России ударит по экономике
01 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Экономика России получит серьезный удар, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков в беседе с «Газетой.ру». По его словам, сократив рабочее время при имеющейся острой нехватке сотрудников, государство лишь усилит давление «на те ресурсы, которые и так на пределе».
«Снижение числа рабочих дней только увеличит нагрузку на оставшихся сотрудников и усложнит выполнение ключевых задач, что может привести к снижению качества и падению доходов. И главный вопрос, на который стоит ответить: если мы сократим количество рабочих дней в месяце, как отнесутся люди к сокращению зарплаты на 20%?» — пояснил он.
Моженков отметил, что сокращенная рабочая неделя снизит производительность труда в экономике и, следственно, уменьшит налоговые поступления, ударит по ВВП и усугубит имеющиеся проблемы. Подобные изменения, по мнению эксперта, могут сработать лишь в отдельных случаях, а не системно.
«В условиях кризиса мы не можем позволить себе экспериментировать с производительностью и устойчивостью компаний», — заключил Моженков.
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Объём производства свинины в Подмосковье вырос за год на 2,5%
31 октября 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители свинины за девять месяцев 2024 года увеличили объём выпуска на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За девять месяцев объём производства свинины на убой в живом весе превысил 43 тыс. тонн. Крупнейший производитель свинины в регионе – ЗАО «Тропарёво», расположенное в Можайском городском округе. На предприятии насчитывается более 231,5 тыс. голов свиней. Объём производства достигает 29 тыс. тонн в год», – уточнили в подмосковном Минсельхозпроде.
Там добавили, что предприятие включает более 30 свиноводческих комплексов.

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#продукты
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В Долгопрудном наладят выпуск импортозамещающих деталей для грузового транспорта
31 октября 2024, 22:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Долгопрудный появилось импортозамещающее предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта и спецтехники.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания ООО «УДТ-Техника» реализовала проект на земельном участке, переданном по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Сейчас компания закупает и налаживает оборудование. Инвестиции в проект составляют 135 млн рублей. Работу на новом предприятии получат порядка 50 человек», – отметила Зиновьева.
На предприятии будут выпускать рукава высокого давления, которые используются в гидравлических системах разных видов техники и оборудования.

Также компания наладит производство ремкомплектов – наборов деталей для техобслуживания гидравлического оборудования, используемого в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной технике.

Подобрать земельный участок под проект можно на Инвестиционной карте Московской области.

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Аналитик Юшков предрёк ускоренное подорожание бензина в России
31 октября 2024, 20:51

Фото: iStock/kckate16

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что бензин в России начнёт дорожать быстрее после Нового года.
Причиной такой ситуации эксперт видит в повышении акцизов на бензин и дизельное топливо.

«В начале следующего года мы можем увидеть ускоренный рост цен на топливо, в том числе на АЗС. Главная причина — значительное повышение акциза на бензин и дизтопливо. Рост акцизов в последние годы является одним из главных драйверов подъема цен в рознице в принципе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Юшков.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев объяснял рост стоимости золота неуверенностью в дальнейшем развитии процессов в экономике.

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В индустриальные парки Подмосковья в этом году пришли более 60 резидентов
31 октября 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковные индустриальные парки в этом году удалось привлечь более 60 новых резидентов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Там уточнили, что сейчас в 70 индустриальных парках Подмосковья работают около 1,5 тыс. компаний.
«Общий объём инвестиций в проекты 61 нового резидента составляет 28 млрд рублей. С появлением новых резидентов общая заполняемость индустриальных парков выросла почти до 89%. Ожидается, что на предприятиях создадут более 3 тыс. рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В министерстве напомнили, что подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках региона, можно на Инвесткарте Московской области.

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Сбербанк увеличил максимальные ставки по вкладам до 21% годовых
31 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Сбербанк улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», установив максимальную ставку в размере 21% годовых при условии размещения денежных средств на семь месяцев, пишет РБК.
С 31 октября 2024 года Сбербанк предлагает по вкладу «Лучший%» ставку 21% годовых при условии размещения денег на семь месяцев, однако положить на вклад можно не менее 100 тысяч рублей. При этом деньги должны быть новыми, которых ранее на других вкладах не было. Выплата процентов происходит по истечению срока. При ежемесячном снятии дохода ставка составит 19,95% годовых.

По «СберВкладу» ставка также теперь составляет 21% при размещении на семь месяцев. Однако положить на вклад необходимо не менее одного миллиона рублей и выполнить еще ряд условий. Например, иметь платную подписку «СберПрайм», получать зарплату или пенсию на карту банка или тратить по картам «Сбера» ₽30 тыс. в месяц. При этом положить на вклад можно и те деньги, которые уже лежали на другом.

Напомним, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до абсолютного рекорда за всю историю ее существования — до 21% годовых.

Тем временем, Газпромбанк повысил приветственные ставки по накопительным счетам до 23% годовых. ВТБ установил максимальную ставку депозитам на полгода на уровне 22% годовых. МКБ увеличил ставки по некоторым вкладам до 23% годовых. Промсвязьбанк установил максимальные ставки по вкладам на уровне 25%, а по накопительным счетам — до 23% годовых.

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