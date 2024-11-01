Банк России зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования

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Центробанк фиксирует перегрев на рынке корпоративного кредитования, значительная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к процентной ставке регулятора. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе встречи молодых экономистов «Что будет дальше».
Она подчеркнула, что с июля этого года в рознице отмечается достаточно серьёзное замедление. Ежемесячные темпы роста сократились примерно в два раза – с 2% до менее чем 1%. Таким образом становится понятно, что абсолютно все ограничивающие меры оказывают влияние на розницу.
Одновременно с этим отмечается, что корпоративное кредитование всё ещё растёт годовым темпом более 20%, а существенная часть компаний и отраслей оказалась не очень чувствительно к процентной ставке ЦБ РФ. В связи с этим имеет место кредитный перегрев.
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Анастасия Чинкова