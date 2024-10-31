Сбербанк увеличил максимальные ставки по вкладам до 21% годовых

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Сбербанк улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», установив максимальную ставку в размере 21% годовых при условии размещения денежных средств на семь месяцев, пишет РБК.
С 31 октября 2024 года Сбербанк предлагает по вкладу «Лучший%» ставку 21% годовых при условии размещения денег на семь месяцев, однако положить на вклад можно не менее 100 тысяч рублей. При этом деньги должны быть новыми, которых ранее на других вкладах не было. Выплата процентов происходит по истечению срока. При ежемесячном снятии дохода ставка составит 19,95% годовых.
По «СберВкладу» ставка также теперь составляет 21% при размещении на семь месяцев. Однако положить на вклад необходимо не менее одного миллиона рублей и выполнить еще ряд условий. Например, иметь платную подписку «СберПрайм», получать зарплату или пенсию на карту банка или тратить по картам «Сбера» ₽30 тыс. в месяц. При этом положить на вклад можно и те деньги, которые уже лежали на другом.
Напомним, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до абсолютного рекорда за всю историю ее существования — до 21% годовых.
Тем временем, Газпромбанк повысил приветственные ставки по накопительным счетам до 23% годовых. ВТБ установил максимальную ставку депозитам на полгода на уровне 22% годовых. МКБ увеличил ставки по некоторым вкладам до 23% годовых. Промсвязьбанк установил максимальные ставки по вкладам на уровне 25%, а по накопительным счетам — до 23% годовых.
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По «СберВкладу» ставка также теперь составляет 21% при размещении на семь месяцев. Однако положить на вклад необходимо не менее одного миллиона рублей и выполнить еще ряд условий. Например, иметь платную подписку «СберПрайм», получать зарплату или пенсию на карту банка или тратить по картам «Сбера» ₽30 тыс. в месяц. При этом положить на вклад можно и те деньги, которые уже лежали на другом.
Напомним, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до абсолютного рекорда за всю историю ее существования — до 21% годовых.
Тем временем, Газпромбанк повысил приветственные ставки по накопительным счетам до 23% годовых. ВТБ установил максимальную ставку депозитам на полгода на уровне 22% годовых. МКБ увеличил ставки по некоторым вкладам до 23% годовых. Промсвязьбанк установил максимальные ставки по вкладам на уровне 25%, а по накопительным счетам — до 23% годовых.
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Элина Позднякова