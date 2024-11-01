Более 200 торговых центров по всей России могут столкнуться с банкротством

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Более 200 российских торговых центров могут столкнуться с банкротством в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Опрошенные изданием эксперты назвали несколько факторов такой угрозы. К основным относится рост кредитной нагрузки торговых центров после резкого повышения ключевой ставки Центробанком России до рекордного показателя в 21%. В следствие этого появились трудности с обслуживанием долговых обязательств торговых объектов.
На фоне этих проблем их собственники через Союз торговых центров обратились к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой оказать дополнительную господдержку торгово-развлекательной отрасли. В частности, они предложили предоставить владельцам такой недвижимости преференции по кредитам.
Также участники рынка выразили желание получить субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7-10% годовых и реструктуризацию ныне действующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на 5-10 лет.
Кроме того, Союз торговых центров призвал Решетникова ввести временный запрет на пересмотр условий по заключённым кредитам с плавающей ставкой. Если этого не сделать, финансовое положение дел в торговой отрасли будет стремительно ухудшаться в среднесрочной перспективе.
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На фоне этих проблем их собственники через Союз торговых центров обратились к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой оказать дополнительную господдержку торгово-развлекательной отрасли. В частности, они предложили предоставить владельцам такой недвижимости преференции по кредитам.
Также участники рынка выразили желание получить субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7-10% годовых и реструктуризацию ныне действующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на 5-10 лет.
Кроме того, Союз торговых центров призвал Решетникова ввести временный запрет на пересмотр условий по заключённым кредитам с плавающей ставкой. Если этого не сделать, финансовое положение дел в торговой отрасли будет стремительно ухудшаться в среднесрочной перспективе.
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Анастасия Чинкова