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Региональные банки Китая перестали принимать платежи из России. Об этом газете «Известия» рассказал представитель одной из российских компаний.
С мая 2024 года небольшие китайские банки активно использовались российскими компаниями из уверенности, что они менее восприимчивы к западным санкциям. Генеральный директор поставляющей технику из Китая компании Atvira Екатерина Кизикевич рассказала, что 20 июля получила письмо от китайского банка о приостановке сделки.
Российский коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что сегодня более 98% китайских банков отказываются проводить прямые транзакции из России.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» испытывает трудности с поставками запчастей из Китая. Проблемы связаны с задержкой сроков оплаты по взаиморасчетам с партнерами.
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«Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом», – подчеркнул генеральный иректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Российский коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что сегодня более 98% китайских банков отказываются проводить прямые транзакции из России.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» испытывает трудности с поставками запчастей из Китая. Проблемы связаны с задержкой сроков оплаты по взаиморасчетам с партнерами.
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Александр Климов