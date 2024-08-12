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Банки Китая перестали принимать платежи из России

12 августа 2024, 03:27
Фото: iStock/Fotonen

Фото: iStock/Fotonen

Региональные банки Китая перестали принимать платежи из России. Об этом газете «Известия» рассказал представитель одной из российских компаний.
С мая 2024 года небольшие китайские банки активно использовались российскими компаниями из уверенности, что они менее восприимчивы к западным санкциям. Генеральный директор поставляющей технику из Китая компании Atvira Екатерина Кизикевич рассказала, что 20 июля получила письмо от китайского банка о приостановке сделки.

«Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом», – подчеркнул генеральный иректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.



Российский коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что сегодня более 98% китайских банков отказываются проводить прямые транзакции из России.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» испытывает трудности с поставками запчастей из Китая. Проблемы связаны с задержкой сроков оплаты по взаиморасчетам с партнерами.

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#банки
#санкции
#платёж
В России разработали новейшую систему ПВО
Артяков: «Ростех» разработал систему ПВО «Панцирь-СМД-Е»
12 августа 2024, 03:09

Фото: Минобороны РФ

Госкорпорация «Ростех» разработала новейший комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-СМД-Э» с автоматическим боевым модулем без автоматических пушек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
Он отметил, что на форуме «Армия 2024» госкорпорация представила около 1000 экспонатов, в том числе образцы нового вооружения.

«В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», – подчеркнул Артяков.

Ранее в ходе посещения штаба группировки войск «Восток» начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову были продемонстрированы роботы БР-2 и БРГ-3, используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#сво
#пво
#комплекс
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В США вступил в силу запрет на импорт российского урана
12 августа 2024, 02:16

Фото: istockphoto/rarrarorro

В США вступил в силу запрет на импорт необлученного низкообогащенного урана из Российской Федерации, передает Белый дом.
Как говорится в заявлении, принятый комплекс исторических мер укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счет снижения и, в конечном счете, ликвидации зависимости от России в сфере гражданской атомной энергетики.

Стоит отметить, что законодательные меры действуют до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, предусмотренный законом, будет снят. В то же время до 1 января 2028 года Министерство энергетики США по согласованию с Государственным департаментом и Министерством торговли имеет право продолжать поставки урана в порядке исключения, если это отвечает интересам Вашингтона.

Ранее сообщалось, что затраты на преобразование урана выросли на 46 % по сравнению с прошлым годом, а спотовая цена обогащения сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 %.

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#уран
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#сша
#россия
#расходы
#белый дом
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В России началось серийное производство БПЛА-тяжеловеса
11 августа 2024, 04:20

Фото: istock/rancho_runner

Конструкторское бюро "Око" объявило о начале серийного производства в России тяжелого беспилотника самолетного типа «Привет-82XL», передает информационное агентство ТАСС.
Как отмечают эксперты, беспилотник оснащен полезной нагрузкой до 10 килограммов.

«В зоне спецоперации (СВО) "Привет-82XL" на данный момент не применяется, готовится запуск серийного производства дрона», – отметили они.

Ранее, на выставке в Москве, был продемонстрирован легкий разведывательный беспилотник «Воробей», работающий на нестандартных частотах.

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#беспилотник
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#выставка
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Названы три самые высокооплачиваемые рабочие специальности
РИА Новости: самой высокой зарплатой среди рабочих обладают электромонтажники
11 августа 2024, 03:05

Фото: istock/Fascinadora

Самая высокая средняя зарплата среди специалистов – у электриков, передает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Sceince и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елену Артемьеву.
Они получают в среднем 103,4 тысячи рублей; на втором месте – комплектовщики, получающие 86,6 тысячи рублей; на третьем – слесари со средней зарплатой 85,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что, по данным исследования Headhunter, самыми низкооплачиваемыми профессиями в России являются сиделки, уборщицы, воспитатели, няни и учителя.

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#профессия
#специалисты
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«Восемь тысяч километров дорог»: правительство о планах восстановления Мариуполя
Хуснуллин: планируется ремонт восьми тысяч километров дорог в Мариуполе
10 августа 2024, 23:35

Фото: iStock/SunVideo

В ближайшие пять лет планируется ремонт восемь тысяч километров дорог в Мариуполе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает телеканал «Россия-1».
Он подчеркнул, что сейчас активно идет восстановление города.

«Восстанавливаем север Донецка, агломерацию, хотя она находится относительно недалеко от линии соприкосновения к Мариуполю. В основном дома жилые закончим в этом году. Три с половиной тысячи километров дорог отремонтировали», – заявил функционер.

Ранее, в феврале, вице-премьер Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось отремонтировать почти все многоквартирные жилые дома.

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#марат хуснуллин
#правительство
#россия
#днр
#дорога
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Подмосковные промышленные предприятия за полгода отгрузили продукции на 3 трлн рублей
09 августа 2024, 22:17

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Объём отгрузки товаров промышленных организаций Московской области за первые шесть месяцев этого года превысил 3 трлн рублей. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«По итогам первого полугодия общая сумма по этому показателю превысила 3 трлн рублей. Рост составил 21,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На долю обрабатывающего сектора в суммарном объёме отгрузки в первые полгода 2024-го пришлось 89%», – уточнила зампред.
Зиновьева отметила, что высокими темпами в Подмосковье в обрабатывающем секторе производства росла отгрузка продукции предприятий по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. За отчётный период объём отгрузки в этом секторе увеличился почти вдвое – до 99,8%.

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В Подмосковье идёт уборка озимых

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#экономика
#инвестиции
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
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В Подмосковье идёт уборка озимых
09 августа 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кампания по уборке озимых культур проходит в настоящее время в 36 округах Московской области, сжато уже более половины полей, засеянных в минувшем году под зиму, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая площадь озимого сева в этом году в Подмосковье составляет более 81 тысячи гектаров. Убрано больше половины — 45,5 тыс. гектаров. Намолочено более 120 тысяч тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,8 центнера на гектар», — отмечается в сообщении.
В областном Минсельхозе также назвали округа, агрохозяйства которых первыми приступили к уборке озимых. Это Луховицы, где сжали 8.6 тыс. гектаров полей, Зарайск (убрано 5,9 тыс. га полей), Серебряные Пруды, где убрали 5,2 тыс. гектаров полей, а также Лотошино, где озимые сжали на полях площадью 3,1 тыс. гектаров.

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#сельское хозяйство
#уборка
#зерно
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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В России стартовала регистрация на обучающую программу по соцзаказам
09 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/nespix

Регистрация на бесплатную программу «Аксель.Соцзаказ», посвящённую изучению механизмов государственного социального заказа, стартовала в России, к участию приглашаются предприниматели и представители органов власти разных уровней, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Программа направлена на повышение осведомлённости о механизме государственного соцзаказа, обучение негосударственных исполнителей услуг и информирование представителей органов власти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа позволит участникам узнать о лучших региональных и муниципальных практиках в сфере соцзаказа и поможет поддержать исполнителей таких заказов.

Зарегистрироваться можно до 8 сентября, полная информация о программе «Аксель.Соцзаказ», а также форма для регистрации размещена по ссылке.

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#предприниматели
#обучение
#минфин
#бизнес
#россия
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В Солнечногорске открыли комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов
08 августа 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Солнечногорск появился производственно-складской комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов. Строительство третьего комплекса на 45 тыс. паллетомест завершила компания ООО «МУЛЬТИКОЛД», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ранее компания построила и сейчас эксплуатирует два оптово-распределительных складских комплекса на территории Солнечногорска. Общий объём хранения, обработки и перевалки – более 18 млн тонн сельскохозяйственной продукции в год. Это птица, мясо, молочная и растительная продукция. Ввод третьего производственного-складского комплекса позволит увеличить объёмы хранения», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что в складской зоне расположен «тоннель шоковой разморозки» с температурой до минус 50 градусов. Объём инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.

Для расширения комплекса и организации площадок временного хранения при поддержке правительства Московской области компания получила в аренду два дополнительных земельных участка без проведения торгов.

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#московская область
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