Россия и Китай готовятся к запуску торговли по бартеру

На сегодня средняя зарплата курьеров в России составляет 110 тыс. руб. При этом самую большую оплату труда обещают курьерам на личном автомобиле в «Купере», «Перекрестке Впрок» и Ozon Fresh. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные HH.ru.