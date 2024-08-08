Россия и Китай готовятся к запуску торговли по бартеру

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Россия и Китай из-за санкционных ограничений США могут начать использовать схемы бартерной торговли. Об этом сообщает агентство Reuters.
Источники издания отметили, что первые де сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью.
Зампред правления китайско-российской компании Qifa Кайл Шостак напомнил, что в начале 1990-х Москва и Пекин уже торговали по бартеру. Китай использует такие механизмы и с другими государствами. Так, в 2019 году стране удалось обменять пальмовое масло из Малайзии на строительные услуги, продукты из природных ресурсов и необходимое оборудование. А в 2021 году Китай экспортировал в Иран автозапчасти в обмен на фисташки.
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Анастасия Чинкова