В Китае заявили о невозможности решить украинский кризис в одночасье

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Кризис на Украине нельзя решить в одночасье. Об этом сообщил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, передает РИА Новости.
По словам дипломата, провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение. Он отметил, что Китай готов делать то, что будет способствовать завершению конфликта и проведению переговоров.
Ранее министр иностранных дел Китая и член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что КНР призывает к справедливому и разумному решению украинского кризиса и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее министр иностранных дел Китая и член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что КНР призывает к справедливому и разумному решению украинского кризиса и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова