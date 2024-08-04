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МИД КНР анонсировал укрепление связей с ЮАР для разрешения конфликта на Украине

МИД Китая: ЮАР поддержала консенсус КНР и Бразилии по украинскому кризису
04 августа 2024, 08:28
Фото: iStock/Fotonen

Фото: iStock/Fotonen

В МИД Китая сообщили о намерении усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС.
Накануне спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в ЮАР, где озвучил властям предложение об объединении усилий для решения украинского конфликта.

ЮАР инициативу Китая поддержала и отметила острую необходимость установления мира.



По словам китайского дипломата, сообщество готово содействовать завершению конфликта на Украине.

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#сша
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#украина
В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России
Премьер Тюрингии Бодо Рамелов призвал создать оборонительный союз с Россией
04 августа 2024, 08:49

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов выступил с призывом создать европейский оборонительный союз с Россией. Об этом сообщает Funke.
Он выразил убеждение в том, что необходимо заключить соглашение, в котором будут закреплены положения о ненападении стран-участниц такого договора.

Премьер-министр уточнил, что оборонительный союз, куда должна входить Россия, будет призван разрешать конфликты на европейском континенте.

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Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
Rzeczpospolita: генерала Якубчика отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
04 августа 2024, 08:05

Фото: iStock/CatEyePerspective

Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО. Об этом информирует польское издание Rzeczpospolita.
Уточняется, что союзники попросили сменить Якубчика в международном военном штабе в штаб-квартире Североатлантического альянса. Причиной отзыва генерала стали «нарушения» при конкурсе на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.

Отмечается, что Якубчик намеревался выбрать одну из польских женщин-кандидатов. Поэтому его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское. На этот случай отреагировало министерство национальной обороны Польши, которое не стало вставать на сторону генерала.

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#нарушения
#польша
#нато
#солдаты
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Ким Чен Ын не исключил, что КНДР может понадобиться помощь России
Ким Чен Ын: КНДР при необходимости попросит Россию о помощи из-за наводнений
04 августа 2024, 08:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын рассказал, что получил слова соболезнования от президента России Владимира Путина в связи с наводнениями в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын также выразил российскому президенту слова благодарности за его предложение оказать необходимую помощь в устранении последствий ЧП.

Северокорейский глава отметил, что в настоящее врем уже составлен план по восстановлению пострадавших от затопления районов. Он добавил, что в случае необходимости обратится за помощью к Москве, назвав ее самым искренним другом.

Затопление в регионе произошло из-за резкого повышения уровня воды в реке Амноккан. Усугубили ситуацию продолжительные ливни. В результате происшествия более четырех тысяч домов оказались в зоне бедствия.

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#помощь
#чп
#план
#кндр
#рф
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В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет
Израиль заявил, что сбил большинство из 30 запущенных со стороны Ливана ракет
04 августа 2024, 07:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 30 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.
Согласно информации ЦАХАЛ, большинство из тридцати ракет перехватила система противовоздушной обороны Израиля. Уточняется, что один снаряд был найден в районе Бейт-Гигель, несколько боеприпасов упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Под удар попал Галилейский полуостров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 августа, вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#пво
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В Германии назвали войну на Ближнем Востоке концом Израиля
Основатель Mega Ким Дотком: возможная война станет концом Израиля
04 августа 2024, 07:40

Фото: iStock/vadimrysev

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, сообщил, что война на Ближнем Востоке станет концом Израиля. Об этом он написал в соцсети X.
По словам Доткома, справедливый мир является единственной надеждой Израиля. Данное заявление немецко-финский предприниматель сделал на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.

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#предприниматель
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#удар
#израиль
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Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля
Times of Israel: север Израиля был обстрелян со стороны Ливана
04 августа 2024, 07:25

Фото: iStock/Ruma Aktar

Север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Об этом информирует издание Times of Israel.
Отмечается, что под удар попал Галилейский полуостров. Сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и нескольких населенных пунктах на севере государства.

Согласно информации источника, система противовоздушной обороны «Железный купол» отражает атаку. В соцсетях появляются первые видео обстрела, на которых видно работу системы ПВО.

Ранее неназванный иранский дипломат сообщил, что попытки различных стран остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#израиль
#армия
#удар
#пво
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Официальные лица США и Израиля сообщили об ожидании удара Ирана 5 августа
04 августа 2024, 05:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Три высокопоставленных чиновника США и Израиля ожидают, что Иран на фоне эскалации может атаковать израильскую территорию в понедельник, 5 августа, сообщил портал Axios.
Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
#израиль
#иран
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В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
04 августа 2024, 04:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Бодо намело призвал к созданию европейско-российского оборонного союза, сообщает РИА Новости.
«Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию», – отметил политик.

По мнению Ламерова, все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и создать оборонный союз.

Ранее немецкий политик, депутат Бундестага от политической партии BSW («Союз» Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявила, что Европа должна прекратить конфликт с Россией.

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#германия
#партия
#россия
#конфликт
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Ватикан высказался о неоднозначных сценах с открытия Олимпиады
Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады
04 августа 2024, 03:22

Фото: iStock/AlexandreFagundes

В официальном заявлении Ватикан выразил свое разочарование некоторыми сценами, произошедшими на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, Ватикан дал понять, что ставит под сомнение не свободу слова и самовыражения, а уважение к другим.
«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения», – говорится в обращении.

Церемония открытия ОИ-24 состоялась 26 июля, во время нее на сцене была показана провокационная пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Это вызвало широкую критику в адрес организаторов и артистов.

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