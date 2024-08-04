МИД КНР анонсировал укрепление связей с ЮАР для разрешения конфликта на Украине

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В МИД Китая сообщили о намерении усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС.
Накануне спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в ЮАР, где озвучил властям предложение об объединении усилий для решения украинского конфликта.
ЮАР инициативу Китая поддержала и отметила острую необходимость установления мира.
По словам китайского дипломата, сообщество готово содействовать завершению конфликта на Украине.
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ЮАР инициативу Китая поддержала и отметила острую необходимость установления мира.
По словам китайского дипломата, сообщество готово содействовать завершению конфликта на Украине.
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Анастасия Хохлова