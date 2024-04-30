Банки лишат особой возможности наживаться на россиянах уже с мая

Фото: istock / Thai Liang Lim
Россияне смогут переводить между собственными счетами до 30 миллионов рублей каждый месяц без комиссий. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в разговоре с «Прайм».
Как утверждает собеседник агентства, это крайне актуальная инновация. Причина в том, что суммы от 300 тысяч рублей неудобно перемещать из одного банка в другой, даже если использовать банкоматы. Помимо этого, это небезопасно.
Эксперт напомнил, что действовавшие до недавнего времени ограничения делали оплату сделок с недвижимостью или автомобилями сложнее. Люди были вынуждены оплачивать комиссию за перевод собственных денег между банками, то есть своего рода налог «на безналичную инкассацию».
Чтобы избежать лишних трат, необходимо было перевозить часть денег наличными. Теперь в этом нет необходимости: операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, подытожил Ферапонтов.
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«Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом», — уверен Ферапонтов.
Эксперт напомнил, что действовавшие до недавнего времени ограничения делали оплату сделок с недвижимостью или автомобилями сложнее. Люди были вынуждены оплачивать комиссию за перевод собственных денег между банками, то есть своего рода налог «на безналичную инкассацию».
Чтобы избежать лишних трат, необходимо было перевозить часть денег наличными. Теперь в этом нет необходимости: операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, подытожил Ферапонтов.
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Алина Юрчак