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США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России

США разрешили сделки по энергоносителям с крупнейшими банками РФ до 1 ноября
29 апреля 2024, 21:52
Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

США продлили разрешения на проведение сделок по энергоносителям с крупнейшими российскими банками, ранее попадавшими под американские санкции, следует из генеральной лицензии Минфина США.


Отмечается, что все ранее запрещённые транзакции разрешены до 1 ноября текущего года. Предыдущий срок был установлен в декабре 2023 года и истекает 16 мая.

В лицензии числятся следующие ключевые российские банки: Центральный банк России, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Росбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Зенит» и «Банк Санкт-Петербург». Кроме того, разрешение распространяется и на дочерние организации данных банков.

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#сделки
#центробанк
Польша посчитала доходы от членства в Евросоюзе
Минфин: членство в ЕС принесло Польше 161,6 млрд евро за 20 лет
29 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/macky_ch

Евросоюз потратил 161,6 миллиарда евро за 20-летнее членство Польши. Об этом сообщили в Минфине страны.
Польша стала членом ЕС 1 мая 2004 года. С этого момента и до конца 2023 года страна получила из бюджета союза 245,5 миллиарда евро, выплатив при этом в качестве членских взносов 83,7 миллиарда евро. Итого, положительный баланс Польши составляет на данный момент 161,6 миллиарда евро.

Уточняется, что бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в местной валюте, поэтому сумму меняются в зависимости от курса злотого к евро.

Подчеркнём, что Польша являлась крупнейшим в Европе бенефициаром трансферов из бюджета ЕС. За ней идут Италия, Испания и Франция.

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#польша
#евросоюз
#доходы
#политика
#экономика
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В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов деньги
В Казахстане вернули в доход государства свыше $90 млн, изъятых у олигархов
29 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Комитет по возврату активов генпрокуратуры Казахстана обратил в доход государства более 90 миллионов долларов, которые будут направлены на социальную сферу и устранение последствий паводков. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства страны.
Отмечается, что в эту сумму помимо денежных средства входит также бизнес-центр в Астане.

Кроме того, в правительства уточнили, что было подписано инвестиционное соглашение на порядка 16 миллионов долларов. Согласно ему, попавшие под действие закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» лица, построят два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.

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Итало-российская торговая палата приостановила оплату продукции рублями
#казахстан
#деньги
#доходы
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Итало-российская торговая палата приостановила оплату продукции рублями
Пелаццо: из-за подозрений в обходе санкций ИРТП приостановила оплату рублями
29 апреля 2024, 12:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла компаниям из России покупать итальянскую продукцию за рубли. Об этом глава палаты Фердинандо Пелаццо сообщил РИА Новости.
Он подчеркнул, что данная тема активно применялась при торговле. Однако в один момент итальянский Комитет финансовой безопасности призвал отказаться от этой системы.

По его словам, в комитете опасаются, что разработанный ИРТП механизм способствует в обходе санкционных ограничений. Пелаццо назвал такое заявление ведомства странным, учитывая, что торговая палата подконтрольна правительствам обоих государств.

В заключение он добавил, что палате пришлось притормозить эту схему, но в настоящий момент юристы изучают содержание 13-го пакета антироссийских санкций, чтобы принять окончательное решение по данному вопросу.

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#италия
#россия
#торговля
#рубль
#санкции
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Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая
Глава WineRetail Ставцев: из-за ставки акцизов в России вырастет стоимость вина
29 апреля 2024, 11:00

Фото: iStock/ipopba

Цены на ввозимый в Россию алкоголь значительно поднимутся с 1 мая в связи с ростом ставок акцизов на вино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александра Ставцев.
Отмечается, что ставка акциза на российские игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей. При этом акциз на импортные вина достигнет 141 рубля. Для тихих вин акциз вырастет с 34 рублей до 108 рублей.

Ставцев подчеркнул, что повышение цен коснётся продукции всех производящих вино стран, включая дружественные государства.

Также эксперт рассказал, что в настоящее время российский рынок активно зачищается от импортного вина стоимостью до 500 рублей. Этот процесс практически завершён, а на прилавках распродаются остатки. Акциз поднимет планку конкурентоспособности отечественного вина до уровня в порядка 700 рублей.

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#вино
#россия
#цены
#экономика
#рынок
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Гидролог раскрыл сроки восстановления дамбы в Орске
Гидролог Болгов: восстановление дамбы Орска займет до двух лет
29 апреля 2024, 06:10

Фото: iStock/nkurtzman

Восстановление дамбы в Орске может занять два года. Об этом РИА Новости сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Болгов.
Он пояснил, что все зависит от результатов расследования и причин произошедшего.

«Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным», – отметил гидролог.

По его словам, это должно быть установлено следствием.

Эксперт добавил, что если ремонтировать только одну точку, то работы должны занять меньше месяца. Если же придется строить новую дамбу, то, по оценкам экспертов, на это уйдет «один-два года».

Напомним, что сооруженная в Орске дамба, защищающая город от реки Урал, прорвалась 5 апреля. Спустя сутки дамбу прорвало в еще одном месте; к утру 7 апреля вода достигла Оренбурга, началась эвакуация населения.

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#дамба
#орск
#наводнение
#оренбургская область
#паводок
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Обозначены риски для российской экономики
«Известия»: экономика России по итогам 2024 года вырастет на 2,5-3%
29 апреля 2024, 05:52

Фото: iStock/Evorona

Рост российской экономики по итогам 2024 года составит 2,5-3%, сообщает ​консенсус-прогноз «Известий».
«Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост», – пишет газета.

Рост будет обусловлен внутренним потребительским спросом благодаря высокому уровню государственных расходов, росту зарплат и высоким ценам на нефть. Риски для российской экономики включают нехватку трудовых ресурсов, санкционное давление и сокращение национальной ипотечной программы.

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#экономика
#зарплаты
#труд
#санкции
#нефть
#россия
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Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов
29 апреля 2024, 05:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл размер максимальных выплат женщинам во время беременности и после родов. По его словам, в 2024 году можно будет получить максимум 565 000 рублей с учетом стажа и суммы, выплаченной за последние два года, передает РИА Новости.
«Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности», – отметил Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускоренными темпами повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), доведя его до 35 000 рублей к 2030 году. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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#выплаты
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#владимир путин
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#госдума
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#беременность
#мрот
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FT: банки Европы в 2023 году принесли бюджету России почти миллиард евро
29 апреля 2024, 04:52

Фото: iStock/darkojow

Европейские банки заплатили России около 800 миллионов евро налогов в 2023 году, что в четыре раза больше, чем до начала СВО на Украине, сообщает Financial Times.
Отмечается, что источником поступлений в бюджет России выступили Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.

В 2021 году западные банки заплатили около 200 миллионов евро налогов, и эта цифра резко возрасла в 2023 году по мере роста доходов кредитных организаций. Санкции сделали российские банки недоступными для западных заемщиков, что сделало европейские банки еще более популярными среди жителей России.

В прошлом году Украина внесла группу Raiffeisen Bank International (RBI) в список «спонсоров войны», поскольку банки, принадлежащие австрийцам, продолжали работать в России. Однако после переговоров с ЕС банк был исключен из реестра.

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#банк
#европа
#налоги
#бюджет
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В Турции рассказали, как стране удалось избежать кризиса благодаря России
Минэнерго Турции: Газовые сделки с Россией помогли избежать энергокризиса
28 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/NiseriN

Сделки с Россией по газу помогли Турции избежать энергетического кризиса, об этом сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, его цитирует Financial Times.
«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергокризиса, охватившего западные страны», — заявил Байрактар.

По информации издания, в 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Турцию, на её долю приходилось более 40 процентов поставляемого в страну энергетического сырья.

Министр также отметил, что сейчас Стамбул находится в поисках новых поставщиков газа, среди них: Россия, Иран и Азербайджан. Турция рассматривает сотрудничество по сжиженному природному газу и с американской компанией ExxonMobil.

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#газ
#турция
#россия
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