США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России

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США продлили разрешения на проведение сделок по энергоносителям с крупнейшими российскими банками, ранее попадавшими под американские санкции, следует из генеральной лицензии Минфина США.
Отмечается, что все ранее запрещённые транзакции разрешены до 1 ноября текущего года. Предыдущий срок был установлен в декабре 2023 года и истекает 16 мая.
В лицензии числятся следующие ключевые российские банки: Центральный банк России, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Росбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Зенит» и «Банк Санкт-Петербург». Кроме того, разрешение распространяется и на дочерние организации данных банков.
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Анастасия Чинкова