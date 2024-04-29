Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая

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Цены на ввозимый в Россию алкоголь значительно поднимутся с 1 мая в связи с ростом ставок акцизов на вино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александра Ставцев.
Отмечается, что ставка акциза на российские игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей. При этом акциз на импортные вина достигнет 141 рубля. Для тихих вин акциз вырастет с 34 рублей до 108 рублей.
Ставцев подчеркнул, что повышение цен коснётся продукции всех производящих вино стран, включая дружественные государства.
Также эксперт рассказал, что в настоящее время российский рынок активно зачищается от импортного вина стоимостью до 500 рублей. Этот процесс практически завершён, а на прилавках распродаются остатки. Акциз поднимет планку конкурентоспособности отечественного вина до уровня в порядка 700 рублей.
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Ставцев подчеркнул, что повышение цен коснётся продукции всех производящих вино стран, включая дружественные государства.
Также эксперт рассказал, что в настоящее время российский рынок активно зачищается от импортного вина стоимостью до 500 рублей. Этот процесс практически завершён, а на прилавках распродаются остатки. Акциз поднимет планку конкурентоспособности отечественного вина до уровня в порядка 700 рублей.
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Анастасия Чинкова