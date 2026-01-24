Банки оценили влияние «схемы Долиной» на объём ипотечных сделок в России
Российские банки не зафиксировали существенного снижения объёмов ипотечных сделок на фоне распространения так называемой «схемы Долиной» на вторичном рынке жилья. К такому выводу пришло РИА Новости, опросив ряд кредитных организаций.
Речь идёт о мошеннической практике, при которой продавец после получения денег за квартиру отказывается передавать недвижимость покупателю, заявляя, что в момент сделки действовал под давлением злоумышленников. Несмотря на резонанс подобных случаев, масштабного влияния на рынок ипотеки в целом они не оказали.
Как отметила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова, ситуация не привела к сокращению количества ипотечных сделок по стране. Вместе с тем покупатели стали осторожнее: они внимательнее проверяют условия договоров и историю продавцов. По её словам, это способствует перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где уровень юридической прозрачности выше.
Схожей позиции придерживаются и в сервисе «Домклик» от Сбера. В компании заявили, что не наблюдают влияния обсуждений в СМИ и социальных сетях о росте мошенничества на объёмы выдачи ипотечных кредитов.
В то же время в Газпромбанке признали наличие определенного негативного эффекта. В кредитной организации подчеркнули, что подобные истории усилили опасения и риски как со стороны покупателей недвижимости, так и со стороны банков, что привело к внедрению дополнительных проверок и защитных механизмов.
