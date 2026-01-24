Банки оценили влияние «схемы Долиной» на объём ипотечных сделок в России

24 января 2026, 08:16

РИА Новости: в России не снизилось число ипотечных сделок из-за «схемы Долиной»

Фото: iStock/Evkaz

Российские банки не зафиксировали существенного снижения объёмов ипотечных сделок на фоне распространения так называемой «схемы Долиной» на вторичном рынке жилья. К такому выводу пришло РИА Новости, опросив ряд кредитных организаций.