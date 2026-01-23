«Минимум полстраны знает»: Адвокат заявил о неуместном сравнении «схемы Джигана» и Долиной

23 января 2026, 16:27

Жорин: сравнивать Джигана и Долину неуместно

Денис Устименко-Вейнштеин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Джиган и Оксана Самойлова, несмотря на поданный иск о разводе, продолжают проводить время вместе и отдыхать с детьми. Однако разбирательство затягивается из‑за обстоятельств, связанных с брачным договором.





«МК» пишет, что документ супруги подписали еще в 2020-м, когда Самойлова уже предпринимала попытку развестись. По его условиям при расторжении брака всё совместно нажитое имущество должно перейти Оксане.



В тот период, по данным СМИ, Джиган находился на лечении в реабилитационном центре в Майами после публичного скандала, связанного с его поведением. Сообщается, что Самойлова забрала мужа из клиники раньше срока, а подписание договора стало условием, на котором она согласилась сохранить брак.



Теперь музыкант пытается оспорить контракт, утверждая, что в момент подписания находился в нестабильном и уязвимом состоянии и не мог в полной мере оценить последствия. На фоне этого в сети появились сравнения с историей Ларисы Долиной, однако представитель артиста, адвокат Сергей Жорин, считает такие параллели скорее шуткой и подчеркивает, что речь не идет о мошенничестве.





«То, что Денис в 2020 году находился, скажем так, не в совсем адекватном состоянии, мне кажется, как минимум полстраны знает. Есть общеизвестная информация, касающаяся его госпитализации и лечения. Сравнения с Долиной носит больше юмористический характер. Ничего общего с Ларисой Александровной здесь нет», — сказал собеседник.