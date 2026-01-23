В ЦБ объяснили, почему ключевую ставку нужно снижать осторожно

23 января 2026, 22:43

Зампред ЦБ Заботкин: осторожное снижение ключевой ставки нужно из-за спроса

Снижение ключевой ставки ЦБ требует осторожного подхода, чтобы рост производственных возможностей в России опередил текущий уровень спроса. Об этом 23 января заявил РИА Новости зампред Банка России Алексей Заботкин.