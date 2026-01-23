В ЦБ объяснили, почему ключевую ставку нужно снижать осторожно
Снижение ключевой ставки ЦБ требует осторожного подхода, чтобы рост производственных возможностей в России опередил текущий уровень спроса. Об этом 23 января заявил РИА Новости зампред Банка России Алексей Заботкин.
По его словам, важно закрыть «положительный разрыв» — ситуацию, когда спрос превышает потенциал экономики. Для этого он не должен сокращаться, но нужен умеренный рост, поэтому поспешное снижение ставки недопустимо.
Заботкин также отметил, что уровень инфляционных ожиданий влияет на то, какую процентную ставку граждане сочтут привлекательной для сбережений, а не для потребления. От этого зависит и реальная жесткость денежно-кредитной политики при одинаковой ключевой ставке.
Он напомнил, что в 2018-2019 годах, когда инфляция стабильно держалась около 4%, ожидания населения составляли 8-10% — ниже нынешних значений. При этом связь ожиданий с фактической инфляцией не является прямой.
Зампред ЦБ подчеркнул, что при устойчивом снижении инфляции по сравнению с 2023-2024 годами инфляционные ожидания также должны постепенно уменьшаться.
