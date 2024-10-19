Россияне могут снизить налог по вкладам

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Уменьшение налога на вклады доступно для людей с низкими доходами, студентов, пенсионеров, индивидуальных предпринимателей и домохозяек, рассказала изданию РБК налоговый консультант Екатерина Пирогова.
По ее словам, указанные категории граждан могут подать налоговую декларацию, чтобы получить вычет по этим доходам.
Однако это можно сделать только до начала следующего года, а затем доходы данного типа исключат из основной налоговой базы.
Заполнить соответствующую декларацию можно в личном кабинете налогоплательщика.
Ранее сообщалось, какие товары предложили обложить НДС. Уточнялось, что инициатива принадлежит Минфину и касается она в том числе торговли через интернет.
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Однако это можно сделать только до начала следующего года, а затем доходы данного типа исключат из основной налоговой базы.
Заполнить соответствующую декларацию можно в личном кабинете налогоплательщика.
Ранее сообщалось, какие товары предложили обложить НДС. Уточнялось, что инициатива принадлежит Минфину и касается она в том числе торговли через интернет.
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Никита Кротов