Штатам следует подумать о том, что их же антироссийские санкции негативно отражаются на долларе. Об этом на встрече с главами СМИ государств-участников БРИКС заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Вашингтон портит отношения с Пекином.