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Российские банки готовят новогодние вклады с доходностью до 30%

«Коммерсант»: вклады в России могут достичь 30% годовых к Новому годy
Фото: iStock/weiyi zhu

Фото: iStock/weiyi zhu

Банковские вклады в России могут стать еще более привлекательными и к Новому году достичь 30% годовых, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на рыночных аналитиков.
Эксперты прогнозируют, что ставки побьют рекорды уже в начале ноября и продолжат расти. В рамках новогодних акций многие банки могут предложить ставки до 30%.

По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ключевой ставки ЦБ до 23% подтолкнет банки к увеличению процентных ставок по вкладам до 22–24%, а к праздникам — до 25% и выше.



На последнем заседании ЦБ ставка была повышена до рекордных 21%. Глава организации Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет продолжать борьбу с инфляцией, пока она не достигнет целевого уровня в 4%.

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На Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций
Экс-директор от РФ в МВФ: На Западе хотят понять, как РФ справляется с санкциями
04 ноября 2024, 10:52

Фото: iStock/AlexLMX

Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика РФ справляется с влиянием санкций. Об этом сообщил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.
Отмечается, что поэтому Запад мог отправить в Россию миссии Международного валютного фонда (МВФ). Можин подчеркнул, что за последние несколько лет МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций, и каждый раз такое согласие предоставлялось.

Однако в сентябре 2024 года визит миссии должен был состояться, но был отменен в день, на который был согласован старт консультаций. Уточняется, что против данных консультаций выступили несколько мелких европейских стран, в числе которых Литва и Финляндия.

Эксперт заключил, что экономика РФ показала мощь в условиях небывалых санкций.

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Стало известно о намерении США заставить Европу ввести новые санкции против России
РИА: США подталкивают Европу ввести санкции на палладий и титан из России
04 ноября 2024, 10:37

Фото: iStock/Apicha Thumvisead

США подталкивают Европу ввести новые санкции в отношении РФ, запретив поставки палладия и титана. Об этом сообщает РИА Новости.
Для европейских государств российский палладий и титан — это стратегически важные материалы, использующиеся в авиастроении, атомной промышленности и других областях. Согласно информации агентства, есть риск, что из-за новых санкций, вводить которые Европа пока отказывается, данные отрасли серьезно пострадают.

Уточняется, что Вашингтон предложил ввести эти санкции на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки» G7. Соединенные Штаты уже отказались от российского титана, однако продолжают закупать палладий.

Британия планирует заменить российский титан канадским и австралийским, но у Германии и Франции такой возможности нет, так как для этих государств покупка российской продукции обходилась значительно дешевле.

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В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет
В ГД допустили полный отказ от чеканки мелких монет из-за падения спроса на них
04 ноября 2024, 09:26

Фото: iStock/Larineb

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков призвал сэкономить на производстве мелких монет из-за низкого спроса на них. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на сегодняшний день мелочь не пользуется спросом у россиян, по этой причине необходимо подумать, «стоит ли вообще производить то, что не требуется людям». Аксаков подчеркнул, что монету номиналом 1 рубль производить нужно, так как рубль — это национальная валюта.

Никаких девальваций, реформ и прочих изменений не будет, поскольку национальная валюта стабильна, заключил парламентарий.

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Страны ОПЕК+ вновь отложили возобновление добычи нефти
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря
03 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/zhengzaishuru

Государства ОПЕК+ приняли решение отложить возобновление добычи нефти ещё на один месяц. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте организации.
Отмечается, что восемь стран-участниц альянса продолжат на добровольной основе сокращать производство на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца декабря.

Изначально планировалось восстановить добычу нефти в октябре, однако в сентябре ОПЕК было принято решение отложить начало работ на два месяца, до декабря.

В числе стран, которые продолжают добровольно сокращать добычу, – Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Иран, ОАЭ, Алжир, Оман и Кувейт. Государства начали добровольно снижать объёмы добычи с первого квартала этого года.

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Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию
03 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock/rarrarorro

Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Об этом сообщило Министерство экономики острова.
Согласно информации ведомства, с 8 марта 2024 года Тайвань ужесточил экспортные ограничения, запретив экспорт в РФ и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.

Уточняется, что с момента введения данных мер объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля». Также правительство увеличило до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.) размер штрафа за первичное нарушение санкций.

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#сотрудничество
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#промышленность
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В Правительстве РФ приняли решение по вводу предельных розничных цен на продукты
«Интерфакс»: власти России не хотят вводить предельные розничные цены на продукты
03 ноября 2024, 10:49

Фото: iStock/monticelllo

Власти России не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, подверженные риску роста стоимости. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на протокол совещания по ценам на продукты, состоявшегося на минувшей неделе в Правительстве РФ.
Отмечается, что такую позицию выразили Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Вместо установления максимальных цен они планируют провести совместную работу с ритейлерами и профильными союзами по расширению списка продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители будут на добровольной основе ограничивать наценки.

Также ведомства решили координировать информационную политику в отношении цен на продовольствие во избежание возможных негативных последствий для рынка.

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#минпромторг
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Эксперт Тренин раскрыл, упадут ли цены на красную икру после праздников
Эксперт Тренин: цены на красную икру вряд ли снизятся после праздников
03 ноября 2024, 10:37

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Цены на красную икру в России активно растут в четвертом квартале, что обусловлено высоким спросом на нее в преддверии Нового года. Об этом заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По его словам, если раньше цены после праздников шли на убыль, то в этом году такая ситуация вряд ли возможна. Тренин пояснил, что потребление красной икры отражает характерный сезонный спрос, который, в особенности, приходится на декабрь.

Помимо сезонных, есть и другие причины подорожания красной икры, отметил эксперт. В первую очередь, это снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов. Также давление на цены оказывают рост ключевой ставки, увеличение стоимости обслуживания кредитов и инфляция, заключил Тренин.

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Росбанк присоединится к Т-банку
Присоединение Росбанка к Т-банку одобрили акционеры
02 ноября 2024, 21:28

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала было одобрено акционерами обеих сторон. Интеграция будет завершена в I квартале 2025 года, говорится в сообщении Т-банка в «Пульсе» для инвесторов в приложении Т инвестиций.
Также из сообщения следует, что Росбанк должен в течение трёх рабочих дней с момента принятия решений направить в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка письменное уведомление о начале процедуры реорганизации.

Чтобы присоединить Росбанк в качестве филиала Т-банку необходимо будет провести допэмиссию 300 миллионов акций номиналом 10 рублей каждая. В одну такую акцию будет конвертировано 5,88 акций Росбанка.

Ранее в Т-банке сообщали, что благодаря выбранному формату совокупный капитал группы превысит 500 миллиардов рублей. После заключения договора Т-банк станет правопреемником Росбанка по всем договорам и обязательствам.

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Экономист Балынин объяснил пользу для России полного отказа от доллара
#банк
#россия
#экономика
#центробанк
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Экономист Балынин объяснил пользу для России полного отказа от доллара
02 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что отказ России от доллара будет полезен для нашей страны, поскольку на данный момент американская валюта токсична для экономики РФ.
Однако прийти к этому отказу Россия должна постепенно естественным путём, считает специалист.

«Если мы не будем использовать доллар в расчётах, то и его курс к рублю будет для нас безразличен. Доллар США выпущен иностранным недружественным государством, он является в настоящее время токсичной валютой. Минимизация такой токсичности крайне важна для России. Доллар США показал свою ненадежность, поэтому отказ от него на 100% выгоден и гипотетически возможен, но к нему следует прийти естественным путем», — пояснил в беседе с Газета.ру Балынин.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявлял, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.

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#россия
#доллар
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#валюта
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