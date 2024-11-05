Российские банки готовят новогодние вклады с доходностью до 30%

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Банковские вклады в России могут стать еще более привлекательными и к Новому году достичь 30% годовых, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на рыночных аналитиков.
Эксперты прогнозируют, что ставки побьют рекорды уже в начале ноября и продолжат расти. В рамках новогодних акций многие банки могут предложить ставки до 30%.
По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ключевой ставки ЦБ до 23% подтолкнет банки к увеличению процентных ставок по вкладам до 22–24%, а к праздникам — до 25% и выше.
На последнем заседании ЦБ ставка была повышена до рекордных 21%. Глава организации Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет продолжать борьбу с инфляцией, пока она не достигнет целевого уровня в 4%.
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По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, повышение ключевой ставки ЦБ до 23% подтолкнет банки к увеличению процентных ставок по вкладам до 22–24%, а к праздникам — до 25% и выше.
На последнем заседании ЦБ ставка была повышена до рекордных 21%. Глава организации Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет продолжать борьбу с инфляцией, пока она не достигнет целевого уровня в 4%.
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Мария Моисеева