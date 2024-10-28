ВТБ повысил максимальную ставку по рублёвым депозитам до 22% годовых

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С 28 октября ВТБ повысил ставки по вкладам. Например, максимальная ставка по депозитам в рублях на полгода теперь будет составлять 22%.
В среднем ставки по вкладам выросли на один процентный пункт, передаёт РБК. Специалисты ВТБ ожидают, что в ближайшее время и другие банки начнут поднимать ставки по вкладам в пределах от одного до полутора процентных пункта. Это откроет финансово-кредитным организациям новые возможности для привлечения клиентов, особенно учитывая традиционно высокий спрос на вклады в четвёртом квартале.
Аналитики ВТБ полагают, что к концу года рынок привлечения может достичь 56,3 триллиона рублей. Это составит прирост в 27%. В 2023 году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%, указали в банке.
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Александр Бойцов