Белоруссия разрешила ввоз чая и кофе российской компании

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Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе с российской компании «Орими», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
Решение было принято после того, как российская компания предоставила доказательства проведения корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения и транспортировки продукции» и наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».
Напомним, что запрет был введен 1 апреля после заявлений белорусской стороны о наличии плесени в продукции российской компании. В ответ производитель чаев «Канди» и «Гита» заявил, что подобные меры белорусской стороны являются чрезмерными.
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Александр Климов