Юрист Соловьёв предложил ввести запрет на продажу алкоголя в маленькой таре

Фото: iStock/HappyManPhotography
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой о запрете розничной продажи алкоголя в таре от 50 до 250 г.
Он объяснил, что маленькая ёмкость алкогольной продукции имеет более низкую цену, чем привлекает покупателя и провоцирует рост продаж спиртного.
А Мосгордума планирует внести в Госдуму на рассмотрение проект федерального закона о запрете распространения в интернете информации с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табака и вейпов. Как пишет АГН «Москва», такое предложение имеет целью пресечь дистанционную продажу в Сети табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий, устройств для потребления такой продукции, кальянов.
Ранее сообщалось, что нелегальную торговлю спиртными напитками пресекли в одном из магазинов в городском округе Красногорск Московской области.
Читайте также:
В Красногорске пресекли нелегальную торговлю спиртным
В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк
Юрист Соловьёв заявил о праве россиян покупать алкоголь в любое время
«Прошу поручения о рассмотрении вопроса о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 г, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя министра финансов России Антона Силуанова.
А Мосгордума планирует внести в Госдуму на рассмотрение проект федерального закона о запрете распространения в интернете информации с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табака и вейпов. Как пишет АГН «Москва», такое предложение имеет целью пресечь дистанционную продажу в Сети табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий, устройств для потребления такой продукции, кальянов.
Ранее сообщалось, что нелегальную торговлю спиртными напитками пресекли в одном из магазинов в городском округе Красногорск Московской области.
Читайте также:
В Красногорске пресекли нелегальную торговлю спиртным
В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк
Юрист Соловьёв заявил о праве россиян покупать алкоголь в любое время
Мелисса Тимофеева