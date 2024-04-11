В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк

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Министерство финансов РФ хочет повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия с 1 июня. Проект обновленного постановления министерства размещен на портале правовой информации.
Проект предусматривает увеличение минимальной розничной цены на 0,5 литра водки с нынешних 281 до 299 рублей. Цена на коньяк вырастет с 517 до 556 рублей, а на бренди – до 403 рублей (сейчас – 375 рублей).
Ведомство утверждает, что снижение цен связано с инфляцией, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкоголя.
В 2023 году Министерство финансов планировало повысить минимальную цену на алкоголь с 1 января 2024 года. Однако позже ведомство отказалось от этого плана.
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Ведомство утверждает, что снижение цен связано с инфляцией, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкоголя.
В 2023 году Министерство финансов планировало повысить минимальную цену на алкоголь с 1 января 2024 года. Однако позже ведомство отказалось от этого плана.
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Александр Климов