Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

Фото: iStock/ipopba
Продажа валютной выручки продемонстрировала свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, приводит его слова ТАСС.
По его словам, в настоящее время важно обеспечить фондирование импорта. В ходе совещания с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия с компаниями-экспортерами.
По результатам заседания, участники договорились о формате дальнейшей работы по теме экспорта.
Прежде о российской экономике в целом рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что несмотря на западные рестрикции в отношении России, страна продолжает проводить свою собственную экономическую политику, в том числе макроэкономическую.
Читайте также:
В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых
Экс-член МФВ Аскари: попытки США ограничить доходы РФ безуспешны
Инвестстратег Бахтин усомнился в снижении доллара до 91 рубля
По результатам заседания, участники договорились о формате дальнейшей работы по теме экспорта.
Читайте также:
В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых
Экс-член МФВ Аскари: попытки США ограничить доходы РФ безуспешны
Инвестстратег Бахтин усомнился в снижении доллара до 91 рубля
Анастасия Хохлова