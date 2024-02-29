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Экс-член МФВ Аскари: попытки США ограничить доходы РФ безуспешны

Экс-член Исполнительного совета МВФ заявил о безрезультатности санкций США
29 февраля 2024, 06:39
Фото: iStock/Vladimir18

Фото: iStock/Vladimir18

Соединенным Штатам не удалось сократить доходы России от экспорта энергоносителей, сообщил бывший член Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари в беседе с РИА Новости.
Аскари подчеркнул, что Россия овладела искусством эффективно обходить санкции. Он объяснил, что попытки Вашингтона провалились благодаря сотрудничеству России со странами, готовыми противостоять западным санкциям.

Эксперт отметил, что в число этих стран входят Китай и Индия, которые больше всего зависят от нефти и газа. По словам Аскари, эти страны будут продолжать покупать российские энергоносители до тех пор, пока их устраивают цены и нет риска ограничений.


Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов завил, что российская экономика, несмотря на санкции Запад, заметно выросла.

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Инвестстратег Бахтин усомнился в снижении доллара до 91 рубля
28 февраля 2024, 22:53

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что несмотря на некоторое укрепление рубля доллар не снизится до 91 рубля.
«Нацвалюта может опираться на прохождение через пик февральского налогового периода – сегодня проводятся основные фискальные платежи. В условиях относительно невысокой ликвидности финансового рынка даже единичные крупные продажи валюты могут локально влиять на курс», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Он добавил, что из-за того, что основной объем средств под налоги экспортерами уже продан, динамика курса валют может изменится и доллар может в скором времени снова укрепиться на уровне 92 рублей. Однако и ощутимого укрепления американской валюты до конца недели, по словам специалиста, ожидать не стоит.

Ранее Александр Бахтин прогнозировал ослабление российской валюты.

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#доллар
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В Сергиево-Посадском округе начнут производить автокомплектующие
28 февраля 2024, 19:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье запустят производство комплектующих для автомобильной промышленности. К реализации проекта при поддержке Фонда развития промышленности Московской области приступила компания «Территория стали» группы компаний «Новлайн», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания производит металлические защиты картеров, накладки на пороги и пороги в Сергиево-Посадском городском округе. Запуск производства запланирован на этот год. «Инвестиции в проект модернизации производства комплектующих для автопрома составят почти 90 млн рублей. Из них 70 млн рублей инвестор получит в подмосковном Фонде развития промышленности в виде льготного займа. Компания создаст около 60 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
За счёт внедрения технологии лазерной резки «Территория стали» сможет выпускать продукцию для любых марок автомобилей. Потребителями продукции смогут стать любое автомобильное производство, автосервисы и дилеры.

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#мининвест мо
#экономика
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#производство
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#подмосковье
#московская область
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Под Солнечногорском появится предприятие по обслуживанию аппаратов МРТ за 1,3 млрд рублей
28 февраля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске построят предприятие по обслуживанию аппаратов МРТ. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новое предприятие запустит компания «ИНФРАПРО», которая занимается производством технических газов, а также сервисным обслуживанием криогенного оборудования и аппаратов МРТ. Начать строительство планируется в этом году.
«Объём инвестиций в проект превысит 1,3 млрд рублей. Приступить к строительству инвестор планирует в этом году. Запуск в эксплуатацию первой очереди предприятия запланирован на III квартал будущего года. Весь проект будет реализован в течение четырёх лет», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что на первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем штат увеличат до 100 сотрудников.
«Реализация нового проекта на территории индустриального парка «Есипово» позволит обеспечить технологическую независимость от западных поставщиков подмосковные и российские медицинские центры, а также снизить их издержки», – пояснил исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Фёдоров.
По данным подмосковного Мининвеста, «ИНФРАПРО» с 2013 года обслуживает магнитно-резонансные томографы более чем в 10 странах мира.

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Подмосковная компания будет поставлять рыбу в ОАЭ
28 февраля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три контракта на поставку рыбной продукции заключила подковная фирма «Доктор Элис» с компаниями из ОАЭ, экспортный потенциал контрактов составляет от 12 до 15 млн долларов, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Контракты были заключены в рамках проходившей в Дубае выставки Gulfood 2024. Свою продукцию компания представила на коллективном стенде подмосковных компаний, который был организован Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — отмечается в сообщении.
Всего на подмосковном стенде были представлены 12 региональных компаний, они производят различные продукты питания: мясные и рыбные продукты, пельмени, замороженные овощи, растительное мясо, сухие бульоны и прочее.

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#экспорт
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#оаэ
#московская область
#подмосковье
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Чистая прибыль Сбера в 2023 году превысила рекордные показатели
Чистая прибыль Сбера в 2023 году выросла до 1,5 трлн рублей
28 февраля 2024, 14:05

Фото: iStock/alina Vetertsovskaya

Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.
Так, прибыль компании превысила рекордные показатели Сбербанка в 1,5 триллиона рублей.

Также в отчёте говорится, что чистые процентные доходы компании за прошедший год достигли 2 564,6 миллиардов рублей, то есть выросли на 36,8%.

Отмечается, что чистая годовая прибыль в 2023 году стала крупнейшей за всю историю Сбербанка.

Число активных клиентов банка составило по итогам года 108,5 миллионов среди физлиц и ещё 3,2 миллиона среди юрлиц.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать компанию. По его словам, это позволит повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов.

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#сбербанк
#компании
#россия
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Экономист раскрыл, сколько на самом деле денег у россиян
Экономист Зубец: у россиян на банковских счетах хранится 100 млрд долларов
28 февраля 2024, 13:06

Фото: IStock/Oleg Elkov

Исследовательский холдинг РОМИР выяснил, что 52% россиян по итогам 2023 года не оказалось сбережений, ещё 40% заявили, что хранят все деньги в рублях и только 1% перевели все заначки в доллары и евро.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец уверен, что данные занижены. По его информации, в России насчитывается порядка 100 млн банковских счетов, на которых лежат порядка 40 трлн рублей.
«Сейчас порядка 40 триллионов рублей лежит в банковской системе. Понятно, что большая часть – это крупные счета, но треть приходится на основную массу населения, на вклады меньше миллиона рублей. Это говорит о том, что деньги у людей есть, и их много. Просто далеко не все считают, что это сбережения. Да и к тому же, насколько я знаю, РОМИР проводит опросы по телефону, и в таком формате основная масса респондентов ответит, что у них нет денег», — ответил Зубец.
Также экономист привёл данные Центробанка, согласно которым, у населения хранится порядка 100 млрд долларов.
«Сейчас самый интересный актив – это рубли, потому что можно легко получить ставку по депозиту в 15 процентов. А учитывая, что инфляция по прошлому году восемь процентов, то семь процентов можно заработать легко, не напрягаясь, одним движением пальца открыв себе в телефоне счёт депозита в банке», — заключил экономист.
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#деньги
#инфляция
#вклады
#сбережения
#россияне
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В Мытищах открывается первый в Подмосковье универмаг российских дизайнеров
28 февраля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Универмаг российских дизайнеров «SLAVA concept» откроется в марте в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сейчас в России работает девять таких магазинов в семи разных городах. Магазин в Мытищах станет первым на территории Московской области», — отмечается в сообщении.
В универмаге можно будет приобрести одежду от российских дизайнеров для мужчин, мужчин и детей, обувь, товары для дома и различные аксессуары, посуду, а также косметику от отечественных производителей. Всего базу компании составляют уже более восьми тысяч российских брендов.

Универмаг откроется на первом этаже торгово-развлекательного центра «Июнь», адрес: Мытищи, улица Мира, дом №51.

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#мытищи
#магазин
#минсельхозпрод мо
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Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»
28 февраля 2024, 09:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что по величине активов данная кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе России.

По данным Центробанка, «Гефест», зарегистрированный в городе Кимры Тверской области, неоднократно нарушал российское законодательство и нормативные акты Банка России. В связи с этим, регулятор в течение года применял меры, в числе которых были ограничения на привлечение средств вкладчиков. Вместе с тем, банк нарушал требования закона в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.

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#центробанк
#россия
#лицензии
#экономика
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Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил свою деятельность
Производитель вин «Лыхны» и «Псоу» приостанавливает свою деятельность в связи с введением в Абхазии нового акциза
28 февраля 2024, 05:21

Фото: iStock/Alisa Gabliya

Крупнейший поставщик абхазских вин – завод ООО «Вина и воды Абхазии» в Сухуме – прекратил свою деятельность в связи с введением правительством страны нового акциза на ввозимое в республику винодельческое сырье, сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба, передает «Интерфакс».
По словам сотрудника компании, кабинет министров одобрил решение о введении 30-процентного акциза на импортное винодельческое сырье. Эксперты считают, что «это негативно отразится на производстве вин», так как значительно повысит себестоимость продукции.

Производители «Лыхны» и «Псоу» временно приостановили свою работу. Авидзба выразил надежду, что решение Кабинета министров будет отменено.

Ранее в России заявили о повышении стоимости вина в 2024 году.

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#вино
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#цены
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