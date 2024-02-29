Экс-член МФВ Аскари: попытки США ограничить доходы РФ безуспешны

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Соединенным Штатам не удалось сократить доходы России от экспорта энергоносителей, сообщил бывший член Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари в беседе с РИА Новости.
Аскари подчеркнул, что Россия овладела искусством эффективно обходить санкции. Он объяснил, что попытки Вашингтона провалились благодаря сотрудничеству России со странами, готовыми противостоять западным санкциям.
Эксперт отметил, что в число этих стран входят Китай и Индия, которые больше всего зависят от нефти и газа. По словам Аскари, эти страны будут продолжать покупать российские энергоносители до тех пор, пока их устраивают цены и нет риска ограничений.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов завил, что российская экономика, несмотря на санкции Запад, заметно выросла.
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Эксперт отметил, что в число этих стран входят Китай и Индия, которые больше всего зависят от нефти и газа. По словам Аскари, эти страны будут продолжать покупать российские энергоносители до тех пор, пока их устраивают цены и нет риска ограничений.
Читайте также:
Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции
Силуанов: Санкции против России и Китая – это последствия смены парадигмы
Новые санкции США против РФ не повлияют на её экономику, пишет Washington Post
Александр Климов