Инвестстратег Бахтин усомнился в снижении доллара до 91 рубля

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что несмотря на некоторое укрепление рубля доллар не снизится до 91 рубля.
«Нацвалюта может опираться на прохождение через пик февральского налогового периода – сегодня проводятся основные фискальные платежи. В условиях относительно невысокой ликвидности финансового рынка даже единичные крупные продажи валюты могут локально влиять на курс», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Он добавил, что из-за того, что основной объем средств под налоги экспортерами уже продан, динамика курса валют может изменится и доллар может в скором времени снова укрепиться на уровне 92 рублей. Однако и ощутимого укрепления американской валюты до конца недели, по словам специалиста, ожидать не стоит.
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