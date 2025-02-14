«Бессмыслица»: Набиуллина высказалась о заморозке вкладов Центробанком

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Российское законодательство не дает Центральному банку страны полномочий на заморозку вкладов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ она также сказал, что такие полномочия Банку России и не нужны, так как это «бессмыслица». Главе Центробанка далеко не впервые приходится опровергать слухи о том, что вклады россиян будут заморожены.
В декабре глава ВТБ Андрей Костин также высказывался об идее заморозки вкладов, назвав её примерно так же, как и глава Центробанка — «чушью».
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«У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица», — подчеркнула Набиуллина.
В декабре глава ВТБ Андрей Костин также высказывался об идее заморозки вкладов, назвав её примерно так же, как и глава Центробанка — «чушью».
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Александр Бойцов