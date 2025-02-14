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«Бессмыслица»: Набиуллина высказалась о заморозке вкладов Центробанком

Набииуллина: Банк России не имеет полномочий на заморозку вкладов граждан
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Российское законодательство не дает Центральному банку страны полномочий на заморозку вкладов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ она также сказал, что такие полномочия Банку России и не нужны, так как это «бессмыслица». Главе Центробанка далеко не впервые приходится опровергать слухи о том, что вклады россиян будут заморожены.

«У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица», — подчеркнула Набиуллина.



В декабре глава ВТБ Андрей Костин также высказывался об идее заморозки вкладов, назвав её примерно так же, как и глава Центробанка — «чушью».

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#заморозки
#вклады
#цб
#банк россии
Финансист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю
Финансист Шепелев: доллар будет стоить 92,5 рубля на следующей неделе
14 февраля 2025, 12:39

Фото: iStock/SSV-Photo

На следующей неделе российская валюта сохранит тенденцию к укреплению, доллар будет стоить 92,5 рубля, евро — 96 рублей, а юань — 12,5 рублей. Такими прогнозами поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, санкции США, введенные против нефтяного экспорта России, скажутся на курсе позже — в начале весны.
«Факторы укрепления рубля — сезонно сильные показатели платежного баланса, относительно высокие цены на энергоресурсы, увеличение объема продаж инвалюты отечественными компаниями на фоне низкой доступности кредитов и растущие геополитические надежды. На будущей неделе компании начнут готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты», — поделился финансист в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и эксперт «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В разговоре с RT аналитик связал укрепление рубля с политическими событиями, отметив, что такие факторы усложняют оценку пределов колебания валютных курсов. Тем не менее он предположил, что до конца этой недели курс доллара должен устояться.
«Во второй половине февраля вплоть до начала весны российскую валюту будут поддерживать налоговый период, комфортные цены на нефть и снижение геоэкономической напряженности. При этом нижняя граница доллара может сместиться к 85 рублям», — спрогнозировал Шнейдерман.
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Аналитик раскрыл главную причину падения курса доллара
Аналитик Антонов: рубль укрепился благодаря разговору Путина и Трампа
14 февраля 2025, 12:27

Фото: iStock/spaxiax

Рубль укрепился по отношению к доллару благодаря телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, геополитика на сегодняшний день доминирует над всеми остальными факторами, так как одна лишь новость о переговорах подняла индекс Мосбиржи на почти 6% и уронила доллар на 4,65%.
«В текущей ситуации все участники рынка живут ожиданиями позитивных изменений, но реальность может преподнести любые сюрпризы. Единственное, что можно сказать наверняка, — нас ждет повышенная волатильность и нужно быть готовым к любому развитию событий», — подытожил финансист в беседе с «Известиями».
Тем временем доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин заявил, что руками Трампа сегодня сносится вся система глобализации мировой экономики и хозяйства, которая выстраивалась последние десятилетия. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что через несколько лет в мире будет существовать совершенно иная архитектура политики и экономики.
«Политика Трампа очевидно приведет к формированию двух, максимум трех мегаблоков, которые будут похлеще НАТО и Варшавского договора периода Холодной войны. Важный вопрос — какая, в итоге сформируется конфигурация, и какое место в новой конфигурации займет Россия, в каком из этих блоков она будет состоять», — отметил Камкин.
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Экономист призвал не торопиться с выводами об укреплении рубля
Экономист Остапкович: не стоит торопиться с выводами об укреплении рубля
14 февраля 2025, 11:51

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Не стоит торопиться с выводами об укреплении рубля, так как фундаментальные изменения курса невозможно предугадать по прошествии одних лишь суток. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. По его словам, сегодняшнее падение курса доллара к рублю не имеет под собой никаких причин, кроме конъюнктурных.
«Я думаю, что по итогу этого года мы, скорее всего, увидим ослабление рубля. Вообще, для бюджета РФ выгодно, чтобы доллар стоил 100 рублей, а не 89,5. В таком случае экспортеры будут приносить больше рублей, которые нужны государству на внутренние расходы», — пояснил аналитик в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время московские банки заявили о штатном режиме работы на фоне укрепления рубля и сообщений о закрытии обменников, сообщает АГН «Москва». В организациях заверяют, что услуги обмена валют предоставляются в привычном порядке.
«Мы не фиксируем повышенного спроса на покупку валюты среди розничных клиентов. Объем валютообменных операций в пределах средних значений. Мы обслуживаем клиентов в штатном режиме», — приводит агентство заявление одного из крупнейших банков.
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В России возник риск дефицита новостроек на фоне рекордного снижения ввода жилья
14 февраля 2025, 04:48

Фото: iStock/simpson33

В России может возникнуть дефицит новостроек на фоне рекордного снижения темпа ввода нового жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка.
«Сокращение ввода нового жилья в эксплуатацию потенциально может привести к недостатку предложений на рынке новостроек через несколько лет», — говорится в сообщении издания.

Подобные риски связаны с тем, что за декабрь прошлого года ввод объема жилья снизился на 13%. В сравнении с несколькими годами до этого, этот месяц стабильно показывал рост в данном сегменте. Если смотреть на 2024 год, то в общем объем введения новых проектов в эксплуатацию должен снизиться на 27–38%. На почве этого можно говорить о потенциальном дефиците новостроек в будущем.

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Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам в 2025 году
Аналитик Додонов: снижение ключевой ставки в РФ стоит ожидать к середине года
13 февраля 2025, 16:10

Фото: istockphoto/weiyi zhu

Условия для снижения ключевой ставки в России могут сложиться примерно к середине 2025 года. Об этом заявил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, если этот процесс начнется, то он будет не резким, а постепенным.
«Ставки по вкладам могут начать снижаться несколько раньше, но это также будет происходить довольно плавно. То есть депозитные ставки продолжат еще долго оставаться на достаточно высоком и привлекательном уровне, поэтому я бы не ждал какого-то резкого изъятия населением средств из банков с последующим их «выплескиванием», например, на потребительский рынок», — пояснил эксперт.
Додонов также подчеркнул, что последние недели изменения ставок по вкладам были незначительными. Такая тенденция, отметил он, говорит о том, что банки больше не ждут ужесточения монетарной политики от ЦБ, но и не надеются на снижение ключевой ставки в ближайшие несколько месяцев.

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