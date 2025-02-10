В США назвали Набиуллину лучшей в мире главой Центробанка

Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Эльвира Набиуллина является одним из лучших руководителей национальных регуляторов в мире. Об этом заявил экономический обозреватель информационного агентства Bloomberg Марк Чемпион.
Экономика России выстояла под давлением беспрецедентных санкций во многом благодаря разумной денежно-кредитной политике, и ВВП России, который должен был рухнуть, вырос, пишет эксперт. Такого успеха, по мнению автора публикации, страна сумела достичь «одной из лучших в мире глав центрального банка».
На такой результат повлияли и «масштабные официальные и неофициальные финансовые стимулы для продолжения военных действий», резюмировал он. Согласно официальным данным, по результатам 2023 года экономика России показала рост на 3,6 процента.
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«Устойчивость ВВП России стала полной неожиданностью для всех», — отметил колумнист.
На такой результат повлияли и «масштабные официальные и неофициальные финансовые стимулы для продолжения военных действий», резюмировал он. Согласно официальным данным, по результатам 2023 года экономика России показала рост на 3,6 процента.
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Александр Бойцов