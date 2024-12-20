Набиуллина озвучила самый большой вызов для российских банков в 2024 году

Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)
Самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции. За этот год число организаций под ограничениями выросло в два раза, до 129, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Говоря о вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, Набиуллина отметила санкционные ограничения, а также сложности с организацией трансграничных расчётов для клиентов Московской биржи.
В настоящее время под санкциями находятся 129 российских банков, ещё в прошлом году их было в два раза меньше. Отмечается, что под ограничениями находятся банки, у которых 95% активов сектора.
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Анастасия Чинкова