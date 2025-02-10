«Без резких движений»: экономист Бунич спрогнозировал, как изменится ключевая ставка

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В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.
14 февраля Центробанк примет первое в 2025 году решение по основному показателю денежно-кредитной политики страны. Как сообщала в конце прошлого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, на февральском заседании регулятор будет выбирать из двух возможных вариантов. Либо он убедится, что достигнутой жёсткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева и спроса не будет снижаться, а кредитование перейдёт к новому витку расширения, придётся вернуться к вопросу о повышении ключевой ставки.
Скорее всего, ключевая ставка не повысится. Такой прогноз дал «Радио 1» экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
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Скорее всего, ключевая ставка не повысится. Такой прогноз дал «Радио 1» экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
«Думаю, что ставка не повысится, исходя из слов самой Набиуллиной. Сейчас нет оснований, поскольку никакого продолжения кредитования не наблюдается. Кредитование резко упало и точно не растёт. В несколько раз упали показатели кредитов, которые берут население, бизнес. Кроме того, сегодня нет данных, свидетельствующих, что инфляция растёт. Конечно, нет и данных, что она падает, то есть информация противоречивая. В этих условиях, скорее всего, Центробанк не будет делать резких движений», – считает экономист.По словам Бунича, инфляция ещё продолжает расти, но вполне вероятно, что она достигла пика. Следующие данные, например, в феврале, могут это подтвердить.
«Как только инфляция начнет снижаться, я уверен, Центробанк понизит ставку. Может быть, это случится на следующем заседании или через одно заседание. Но предполагаю, что ЦБ перейдёт к снижению ставки», – сказал собеседник «Радио 1».Как отметил Андрей Бунич, темпы роста инфляции уже снижаются. Если раньше она росла всё время, то сейчас точно не растёт. По мнению экономиста, все данные через месяц – два могут подтвердить, что инфляция снижается.
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Лора Луганская