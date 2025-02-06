«Настоящая война»: экономист раскрыла, чем может обернуться торговый конфликт США И КНР

Фото: istockphoto/WD Stuart
Торговая война между США и Китаем рано или поздно может обернуться войной настоящей. Об этом заявила экономист Елена Ведута. По ее мнению, эти процессы приведут лишь к углублению кризиса и падению уровня жизни населения.
«Мы будем дальше выстраивать это более эффективно и поможем Китаю совершенствовать экономику. <…> Перспектива будет благополучной только в том случае, если мы начнем планировать развитие экономики на современном уровне, используя вычислительные возможности. Мы будем решать эту задачу, нам надо выжить, а иначе, санкции в отношении нас так и будут увеличиваться, мы тут не сможем ничего развивать», — пояснила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Похожего мнения придерживается и депутат Госдумы Дмитрий Белик. В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что торговая война столь крупных держав не может не отразиться на экономической стабильности. Он считает, что третьи страны точно не получат «дивидендов» от обмена пошлинами между США и КНР.
«Так, если США своими пошлинами затормозят рост экономики Китая, то это может повлиять на снижение цен на нефть. Введение антироссийских санкций — яркий пример того, как нашей стране пришлось непросто, но экономика России выстояла. И в случае противостояния США и Китая Россия не допустит у себя экономического спада», — отметил Белик.Читайте также:
Конгрессмен-демократ Эл Грин хочет инициировать процедуру импичмента Трампа
Белый дом аплодировал запрету Трампа на участие трансгендеров в женском спорте
Конгрессмен Покан намерен выдвинуть законопроект против Илона Маска
Данил Пономарев