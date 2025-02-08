Стало известно, почему золото приносило наибольший доход в 2024 году

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Золото приносило наибольший доход в 2024 году из-за растущего спроса мировых центробанков и нестабильного доллара, к концу первого квартала этого года его котировки могут вырасти до 3 тысяч долларов за тройскую унцию. Об этом сообщил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, также рассказав о другом выгодном активе — облигациях федерального займа под 18%.
«Да, ставка ниже, чем предлагается по некоторым вкладам даже, но и срок действия этих бумаг встречается выше, чем по депозитам: год, несколько лет, десятки лет. Тем, кто задумывается о переводе части средств в акции и облигации, стоит помнить, что инвестиционный доход также облагается налогом, даже ОФЗ с 2021 года», — поделился аналитик в беседе с RT.Тем временем экономист Елена Ведута прокомментировала укрепление рубля к доллару, которое наблюдается в течение последних недель. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт заявила, что происходящее удивительно, так как объективных причин для укрепления рубля нет.
«Российская экономика сейчас преимущественно ориентирована на военные цели, а курс национальной валюты обычно отражает потребительские блага, доступные на рынке. В условиях, когда покупательная способность падает из-за инфляции, рост рубля выглядит странно. <…> Скорее, мы увидим продолжение валютных маневров, в которых юань, доллар и рубль будут конкурировать, но конечным результатом станет снижение покупательной способности большинства населения», — считает она.Читайте также:
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